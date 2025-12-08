У віці 38 років пішов з життя популярний співак Михайло Клименко, більш відомий як лідер гурту ADAM. Співак помер після тривалої хвороби. Цей талановитий артист залишив великий слід в українській музиці. Преса України з посиланням на ТСН розповідає, коли і де відбудеться прощання зі співаком і через пісні його памʼятатимуть в Україні.

Причина смерті

Співак помер 7 грудня 2025 року після тривалої боротьби з важким захворюванням. Причиною смерті став туберкульозний менінгіт, від якого він страждав останні місяці. Лікарі й рідні сподівалися на поліпшення стану, однак, незважаючи на зусилля медиків, Михайло впав у кому, і його серце зупинилося. Його смерть стала несподіванкою для багатьох, адже фанати ще нещодавно сподівалися на повне одужання артиста.

Прощання та поховання

Прощання з Михайлом Клименком відбудеться 9 грудня 2025 року в Національній філармонії України в Києві. Поховання планується в одному з передмість Києва — в селі Луб’янка. Прощання стане важливою подією для шанувальників музиканта, його колег по сцені та всіх, хто пам’ятає творчість ADAM. Рідні та близькі просять не приносити штучних квітів, натомість приносити живі композиції на знак поваги.

Чим запам’ятався ADAM

Гурт ADAM, заснований Михайлом Клименком у 2015 році, швидко здобув популярність завдяки унікальному стилю та музичному напрямку, який поєднував елементи поп‑музики, соулу та електроніки. Їхнє звучання вирізнялося серед інших колективів, а тексти пісень часто зверталися до важливих соціальних тем, емоцій та внутрішніх переживань.

Михайло не тільки був талановитим співаком, але й автором багатьох пісень, що стали гімнами для багатьох поколінь. Його голос був унікальним, а пісні проникливими та щирими. ADAM неодноразово став лауреатом музичних премій, а його пісні ставали хітами на українських радіостанціях.

5 найкращих пісень ADAM

«Танцюй зі мною повільно» — одна з найвідоміших пісень гурту, яка стала популярною завдяки своїй мелодійності та емоційності.

«Таку як є» — композиція, що завоювала серця слухачів і стала символом музичної щирості колективу.

«Лише для нас» — пісня, яка глибоко відображає любовні переживання та емоції.

«Ау Ау» — пісня, що відзначається своєю атмосферністю та енергетикою.

«Особистий рай» — прониклива композиція, яка стала знаковою для творчості гурту, з виразною мелодією та глибоким змістом.

Спадщина ADAM

Михайло Клименко залишив великий слід в українській музиці. Його творчість була справжнім дзеркалом емоцій, боротьби, надії та кохання. Хоча його смерть є важким ударом для шанувальників, його музика залишатиметься живою в серцях тих, хто любив його пісні. Михайло Клименко, безсумнівно, був одним з тих артистів, які змінювали українську сцену і надихали людей.

Раніше ми повідомляли про смерть українського ресторатора і засновника мережі «Чашка».