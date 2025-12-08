Олег Скрипка та Christmas Band у Миколаєві 5 січня 2026 року: де купити квитки на концерт «Щедрик»

Запрошуємо вас на унікальне різдвяне дійство, яке наповнить ваші серця світлом та радістю! Олег Скрипка разом із Christmas Band підготували чарівну програму «Щедрик», яка об’єднає нас у святковій атмосфері справжнього Українського Різдва, пише Преса України.

Що вас чекає на концерті?

Легендарний український «Щедрик» у живому виконанні — символ Різдва, який звучатиме в його оригінальному варіанті, створеному Миколою Леонтовичем.

у живому виконанні — символ Різдва, який звучатиме в його оригінальному варіанті, створеному Миколою Леонтовичем. Колядки та щедрівки з усіх куточків України — програму доповнять традиційні пісні, які передають атмосферу Різдва, тепла та єдності.

з усіх куточків України — програму доповнять традиційні пісні, які передають атмосферу Різдва, тепла та єдності. Атмосфера справжнього Українського Різдва , де кожен зможе відчути себе частиною великої родини, об’єднаної святом, любов’ю та вірою в майбутнє.

, де кожен зможе відчути себе частиною великої родини, об’єднаної святом, любов’ю та вірою в майбутнє. Теплі побажання та пісні на добро, радість і перемогу — у ці непрості часи, коли ми як ніколи потребуємо підтримки і єдності, цей концерт стане джерелом натхнення та віри.

Чому варто відвідати?

Ця подія не лише чудова можливість поринути в атмосферу святкової магії, а й унікальний шанс заспівати разом із улюбленими артистами українські колядки та щедрівки. Олег Скрипка та його команда забезпечать незабутній вечір, повний емоцій, що піднімають дух і об’єднують людей навколо святкових традицій.

В умовах війни, коли нам так важливо бути разом і підтримувати одне одного, програма «Щедрик» стане яскравим символом надії, відродження та нової сильної України.

Коли і де?

Дата : 8 грудня 2025 року

: 8 грудня 2025 року Місце: Концерт-хол Юність, пр. Богоявленський, 39-А

Не пропустіть шанс стати частиною цього чарівного різдвяного дійства, яке подарує вам тепло і незабутні враження. Тільки разом ми можемо створити справжнє свято для душі, яке стане ще одним кроком до перемоги, єдності та світлого майбутнього нашої країни!

Як придбати квитки на «Щедрик» у Миколаєві

Квитки на концерт Олег Скрипка та Christmas Band можна придбати онлайн через популярні сервіси — зокрема через платформу Concert.ua. Також квитки доступні на сайті Internet‑Bilet.ua — там можна оформити замовлення та оплатити банківською карткою або іншим зручним способом.

Орієнтовна вартість квитків — від близько 490 грн до приблизно 1290 грн, залежно від обраного місця у залі.

Варто нагадати, що в Києві 26-27 грудня відбудеться дитячий спектакль «Різдвяна казка».