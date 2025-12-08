8 грудня 2025 року на Київщині знову діють стабілізаційні відключення електроенергії, які спричинені складною ситуацією в енергосистемі України через постійні атаки на енергетичні об’єкти. Відключення здійснюються за погодинними графіками для збереження балансу енергосистеми і забезпечення максимальної стабільності електропостачання. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Як організовані відключення електрики на Київщині

Станом на 8 грудня 2025 року в Київській області, як і в інших регіонах країни, застосовуються стабілізаційні відключення електрики. Це означає, що електроенергія подається на певні райони за чітким графіком, щоб уникнути загального знеструмлення через дефіцит потужностей або пошкодження енергетичних мереж. Відключення по чергах дозволяють рівномірно розподіляти навантаження на енергосистему.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» відповідає за організацію цих відключень на території Київської області. Важливо зазначити, що відключення відбуваються не тільки за адміністративними районами, але й за конкретними вулицями та населеними пунктами. Тому для кожного споживача є важливим перевіряти свій особистий графік відключень, що дозволяє точно знати, коли буде світло, а коли його не буде.

Графіки відключень на Київщині на 8 грудня 2025 року

1 черга

1.1 Черга : Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00.

1.2 Черга: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00.

2 черга

2.1 Черга : Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00.

2.2 Черга: Світло буде відсутнє з 00:00 до 05:30, з 19:30 до 24:00.

3 черга

3.1 Черга : Світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 19:30 до 24:00.

3.2 Черга: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30, з 16:00 до 20:00.

4 черга

4.1 Черга : Світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00.

4.2 Черга: Світло буде відсутнє з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00.

5 черга

5.1 Черга: Світло буде відсутнє з 05:30 до 12:30, з 16:00 до 23:00.

6 черга

6.1 Черга : Світло буде відсутнє з 05:30 до 12:30, з 16:00 до 22:00.

6.2 Черга: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30, з 16:00 до 20:00.

Чому графіки можуть змінюватися?

Графіки стабілізаційних відключень, хоча й розроблені на конкретну дату, можуть коригуватись впродовж дня в залежності від навантаження на енергосистему. Наприклад, у разі зміни в споживанні електроенергії (масове вмикання потужних приладів після повернення світла) або нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, диспетчери можуть вносити корективи в графік відключень. Ось чому важливо періодично перевіряти актуальну інформацію на офіційних каналах.

Поради для мешканців Київщини

У періоди стабілізаційних відключень енергетики закликають мешканців максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії. Рекомендується:

Уникати одночасного вмикання кількох потужних приладів після того, як світло повернеться.

Заздалегідь заряджати мобільні пристрої, павербанки та ліхтарики.

Підготувати запас свічок, щоб забезпечити освітлення в разі відключень.

Ретельно планувати час для використання побутових приладів, зокрема пральних машин, кухонних електроприладів.

Пояснювати правила безпеки дітям та літнім родичам, зокрема про небезпеку використання ліфтів і інших пристроїв, що залежать від електропостачання.

Враховуючи важливість стабільного енергопостачання для повсякденного життя, споживачам необхідно бути готовими до змін і бути максимально обізнаними про поточний графік відключень.

