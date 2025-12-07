Зимові свята в Європі — це не лише яскраво прикрашені ялинки та святкові ярмарки. Це справжня казка, де запах кориці, старовинна архітектура, глінтвейн на площах і традиції різних країн збираються в одну неймовірну атмосферу. Якщо ви хочете втекти від повсякденності та зануритися у святкову атмосферу, Європа пропонує безліч чудових місць, що нагадують зимові листівки. Преса України з посиланням на РБК-Україна ділиться списком локацій, де святкування Різдва та Нового року стає справжньою магією.

Відень

Відень у зимовий період перетворюється на справжній центр різдвяної елегантності. Місто прикрашається тисячами вогнів на Ратушній площі, звучить класична музика просто неба, а на ярмарках продають смачні медові свічки та сирні делікатеси. Тут Різдво немов оживає, а новорічні святкування проводяться на вулицях, які стають величезним бальним майданчиком для всіх.

Зимовий Відень (фото: TravelRoom)

Прага

Прага взимку виглядає, як зйомки різдвяного фільму. Староміська площа з величезною ялинкою, запах трдельника та готична архітектура створюють незабутній святковий настрій. Різдвяний ярмарок Праги — один з найстаріших і найпопулярніших у Європі, а коли на місто спадає легкий сніг, Прага справді перетворюється на казку. У новорічну ніч тут організовують музичні програми на площах та клубні вечірки, створюючи справжнє свято для всіх.

Різдвяна казка в Празі (фото: Закарпатавтотранс)

Страсбург

Страсбург, зі своєю історією, що налічує понад 450 років, носить титул “Різдвяної столиці Європи” не випадково. Ярмарки, що працюють ще з 1570 року, а також традиційна архітектура з дерев’яними фасадами, віночками, світловими інсталяціями й ароматом гарячого яблучного сидру створюють унікальну атмосферу. Тут можна насолодитися різдвяними виставами, дегустацією вина та локальними стравами, а новорічне святкування проходить у форматі камерних, але надзвичайно традиційних свят.

Столиця Різдва (фото: Dyvo)

Нюрнберг

Нюрнберг відомий своїм різдвяним базаром Christkindlesmarkt, який є найстарішим у Німеччині. Атмосфера середньовічних свят, дерев’яні будиночки, аромат імбирних пряників Lebkuchen і глінтвейн, що гріє в мороз — усе це робить Нюрнберг одним з найпопулярніших місць для святкування. Тут особливо велика увага приділяється сімейним святам: театри, дитячі вистави та паради створюють атмосферу радості для всіх поколінь.

Різдвяний ярмарок в Нюрнберзі (фото: journeys-6-senses)

Рованиемі

Рованиемі, що знаходиться на Полярному колі, — це справжня зимова казка. Засніжені ліси, полярне сяйво, собачі запряжки, олені та магія Лапландії створюють неймовірну атмосферу. Особливо варто відвідати офіційну резиденцію Санта-Клауса, де можна отримати лист від нього або навіть зустрітися особисто. На Новий рік тут панує атмосфера абсолютної зимової казки з різноманітними активностями та чудовими сніговими готелями.

Лапландія (фото: comfort.travel)

Брюгге

Брюгге, з його каналами та будиночками з загостреними дахами, виглядає як зйомки новорічної реклами шоколаду. Зимове місто наповнене ароматом бельгійського какао, а на центральній площі працює великий каток. Брюгге вражає своєю витонченістю та делікатною атмосферою, а Новий рік тут тихий, але надзвичайно стильний.

Різдвяний ярмарок (фото: Авторські тури)

Копенгаген

Копенгаген у зимовий період є справжнім острівцем затишку. Теплі вогні, дерев’яні декорації та мінімалістичні інсталяції створюють атмосферу спокою та тепла. Парк Тіволі перетворюється на величезну різдвяну країну з атракціонами, шоу та святковими декораціями. На Новий рік у Копенгагені проводять масштабні вечірки, а набережні заповнюються святковими феєрверками.

Різдво в Данії (фото: tochka.net)

Європа у зимовий період — це справжня казка, що оживає на очах. Кожне місто пропонує свою унікальну атмосферу та традиції, які роблять свята незабутніми. Якщо ви хочете поринути у магію Різдва та Нового року, ці локації є чудовим вибором для святкування.

