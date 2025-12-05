Європейські бюджетні авіакомпанії готуються відновити свої рейси до України одразу після підписання мирної угоди та відкриття повітряного простору. Як повідомляє газета The Financial Times, авіаперевізники очікують на різкий сплеск попиту, зокрема від українців, які повертатимуться додому, а також від туристів, що відвідують країни, які пережили війну чи інші катастрофи.

Плани Wizz Air та Ryanair на відновлення рейсів

Wizz Air планує розмістити в Україні 15 літаків протягом перших двох років після завершення війни, а вже за сім років збільшити їхню кількість до 50 літаків. Генеральний директор компанії Йожеф Вараді зазначив, що Wizz Air до цього вже готувалася і після відкриття повітряного простору швидко відновить свою діяльність, оскільки це стане великою можливістю для компанії. Він також порівняв потенційний інтерес мандрівників до України з тим, що сталося після падіння Берлінської стіни, коли мільйони людей відвідали місто.

До початку повномасштабного вторгнення Wizz Air була найбільшим іноземним перевізником в Україні. У 2021 році компанія виконала понад 5 тисяч рейсів і входила в трійку найбільших авіаперевізників країни. Піковим роком авіаперевезень до пандемії став 2019 рік, коли Україну відвідало близько 15 мільйонів пасажирів, а у 2021 році — 10,8 мільйона.

Ryanair, в свою чергу, планує відновити рейси протягом двох тижнів після підписання мирної угоди. Генеральний директор Едді Вілсон повідомив, що компанія готова швидко відновити рейси, оскільки має широку мережу баз в 95 європейських аеропортах. Це дозволить запускати маршрути до Києва, Львова та Одеси з будь-якого міста Великої Британії або Європи, забезпечуючи 3-5 рейсів на тиждень. Ryanair може перевезти до 4 мільйонів пасажирів на рік.

EasyJet та інші лоукостери

Авіакомпанія EasyJet, яка раніше не літала до України, також вивчає можливість відкриття нових маршрутів. CEO EasyJet Кентон Джарвіс відмітив, що Україна має великий потенціал стати “найбільшим будівельним проєктом Європи”, і українці після війни захочуть повернутися додому. Він також підкреслив, що відновлення польотів може бути швидким, залежно від стану аеропортів і злітних смуг.

Відновлення польотів та авіаційна безпека

Наразі Європейське агентство з авіаційної безпеки зберігає рекомендацію не літати над Україною через високі ризики для цивільної авіації, пов’язані з військовою активністю. Однак, після підписання мирної угоди та відновлення безпеки, європейські лоукостери планують швидке повернення на український ринок.

З усією цією підготовкою авіакомпанії чекають на відкриття повітряного простору України, що створить нові можливості для пасажирських перевезень і відновлення зв’язків із Європою.

