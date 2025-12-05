Toyota презентувала свій новий суперкар GR GT, який став флагманом лінійки Gazoo Racing. Цей автомобіль створено паралельно з гоночною версією GT3, і він має всі шанси стати однією з найвражаючих моделей в історії бренду. Про це повідомляє Преса України з посиланням на 24 канал.

Потужний двигун і динаміка

GR GT оснащений потужним 4,0-літровим твін-турбо V8 двигуном, який працює в парі з 8-ступеневим автоматом та електромотором із самоблоком на задній осі. Разом цей потужний двигун і трансмісія дозволяють отримати понад 650 кінських сил та близько 850 Н·м крутного моменту, що дає можливість досягти максимальної швидкості 320 км/год.

Автомобіль має вагу менше ніж 1750 кг, що робить його ще більш маневровим і динамічним на дорозі та трасі.

Дизайн та комфорт

У салоні нового GR GT забезпечена максимально низька посадка для водія. Це дозволяє не тільки краще відчувати автомобіль, але й повністю «ловити» швидкість, що важливо для кожного водія, який хоче насолоджуватися кожним миттєвим моментом за кермом.

Дата виходу і ціна

GR GT вийде у 2027 році, але точну ціну поки не розкривають. Однак вже зараз зрозуміло, що цей автомобіль стане справжнім лідером на ринку суперкарів і запам’ятається всім своїми характеристиками і зовнішнім виглядом.

