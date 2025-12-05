З 4 по 10 грудня 2025 року супермаркети Сільпо в Україні проводять щотижневу акцію «Цінотижики». Це означає, що в магазинах, а також в онлайн‑сервісах мережі з’являться знижки на обрані товари, пише Преса України.
Що таке «Цінотижики»
«Цінотижики» — оновлена версія звичної «Ціни тижня». Тепер акційні товари позначаються як «цінотижики», і їх можна знайти на полицях супермаркетів, у мобільному застосунку Сільпо або на офіційному сайті.
Знижки доступні у багатьох містах України, де є магазини Сільпо — перед покупкою радять перевірити, чи діє акція у вашому конкретному магазині.
Як скористатися акцією
- Перевірити на сайті або в мобільному застосунку, чи діє «Цінотижики» у вашому супермаркеті.
- Відшукати товари з акційними цінниками на полицях або додати їх до кошика онлайн.
- При онлайн‑замовленні — оформити доставку, якщо така доступна, або забрати самостійно.
Що можна знайти на акції
Асортимент акційних товарів — дуже широкий. До нього часто входять:
- продукти харчування (овочі, фрукти, бакалія, молочні, м’ясо, риба тощо),
- товари для дому,
- побутова хімія й інші необхідні речі.
Таким чином, «Цінотижики» — хороша нагода заощадити на щоденних покупках. Повний список товарі можна знайти за посиланням.
Чому варто звернути увагу
- Акція діє у всіх супермаркетах мережі та онлайн — так зручно планувати покупки незалежно від місця проживання.
- Знижки охоплюють широкий асортимент — можна придбати продукти, побутові товари чи щось для дому.
- Перед покупкою можна перевірити актуальність знижки через сайт або застосунок, щоб не натрапити на помилкову ціну.
Раніше ми повідомляли, що з 3 по 9 грудня в АТБ діяють знижки до 40% на святкові подарунки.