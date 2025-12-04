13 грудня 2025 року о 19:00 в ККЗ Арена-центр відбудеться довгоочікуваний концерт відомого гурту LATEXFAUNA, який потішить своїх франківських фанів новим і оновленим лайв-шоу. Це унікальна можливість зануритись у атмосферу музики, що переносить у інший вимір, і насолодитися не тільки новими треками, а й вже улюбленими хітами гурту, пише Преса України.

LATEXFAUNA — гурт, що поєднує лірику, музичні експерименти та глибокі емоції, створюючи атмосферу, яка змушує забути про буденні проблеми та поринути у світ снів, кохання і ностальгії. Після численних фестивальних виступів і прем’єри нового матеріалу, гурт повертається до клубної атмосфери, готовий подарувати фанам неповторне враження від живого виступу з новими візуальними рішеннями.

Ціни на квитки

Квитки на концерт LATEXFAUNA в Івано-Франківську вже доступні для покупки. Ціни варіюються в залежності від категорії місця:

Стандартний квиток — 400 грн

— 400 грн VIP квиток — 800 грн

Якщо ви хочете отримати найкращі місця або відчути особливу атмосферу, рекомендується придбати квитки на VIP-локацію, де можна насолодитися концертом з максимальним комфортом.

Де придбати квитки?

Квитки доступні для покупки через наступні платформи:

Concert.ua — одна з найбільших онлайн-платформ для купівлі квитків на концерти по всій Україні.

Karabas — ще один популярний сайт для замовлення квитків на культурні події.

Поспішайте придбати квитки, адже кількість місць обмежена, а такий концерт точно стане подією, яку не захочеться пропустити.

Благодійна ініціатива гурту

У рамках цього туру LATEXFAUNA також організовує благодійні аукціони, до яких можуть долучитись не тільки фанати, але й друзі гурту. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку українських волонтерських ініціатив та підрозділів на фронті. Крім того, на кожному концерті буде проводитись розіграш ексклюзивного мерчу та інших подарунків, які неможливо купити — ці сюрпризи зроблять вашу подію ще більш унікальною.

Не пропустіть шанс стати частиною цього неймовірного концерту та підтримати важливу справу!

