Другий сезон серіалу «Кава з кардамоном» під назвою «Сила землі» вже вийшов, і глядачі знову поринули в атмосферу XIX століття, де розгортаються драматичні та романтичні події. Прем’єра сезону відбулася 1 грудня 2025 року, і це продовження історії, що полюбилась багатьом, пропонує нові сюжетні повороти, а також оновлений акторський склад, повідомляє Преса України.

Сюжет 2 сезону

У новому сезоні основна героїня — Анна, яку знову зіграла Олена Лавренюк, стає сильнішою та рішучішою. Вона не лише бореться за своє майбутнє, але й намагається зберегти родинний маєток, що постійно перебуває під загрозою. Сюжет зосереджений на її боротьбі за землю, родину та право на щастя. Але й інші персонажі, як її брат Андрій (у виконанні Тараса Цимбалюка), переживають свої внутрішні конфлікти та виклики.

У другому сезоні, як і в першому, на передній план виходять такі теми, як любов, втрати, боротьба за гідність, сімейні та соціальні інтриги. Водночас другий сезон розкриває ще більше складних рішень і випробувань для героїв.

Актори та нові обличчя

До основного складу акторів приєдналися нові обличчя, які привнесли свіжі сюжетні лінії та образи. На екрані з’являться нові персонажі, роль яких у серіалі обіцяє стати важливим елементом інтриг.

Олена Лавренюк знову грає головну героїню, Анну, яка вже не є наївною дівчиною, а стала мудрою і сильною жінкою, готовою брати на себе відповідальність за своє життя і життя близьких. Її партнер — Тарас Цимбалюк у ролі Андрія, брата Анни, також залишився в основному акторському складі, підсилюючи глибину сюжетних ліній.

З новими персонажами до серіалу приєднуються актори Олексій Гнатковський та Олександр Кобзар, які привнесуть нові драматичні моменти та боротьбу за землю і майбутнє героїв.

Чому варто дивитися 2 сезон

Другий сезон «Кави з кардамоном» відкриває нові горизонти для знайомих персонажів, додаючи їм нові емоційні глибини, складні випробування та цікаві сюжетні лінії. Якщо ви полюбили перший сезон, вам обов’язково сподобається і другий, який продовжує розвивати героїв і їхні конфлікти. Нові персонажі та виклики, з якими стикаються герої, лише додають драматизму і зберігають інтерес до серіалу.

Це ідеальна можливість побачити, як Анна та інші герої змінюються і дорослішають, справляючись з випробуваннями долі.

Де дивитися 1 серію 2 сезону онлайн

Першу серію другого сезону «Кава з кардамоном. Сила землі» можна дивитися онлайн на платформі Kyivstar TV. Для зручності глядачів всі серії доступні на відеоплатформі, і можна вибрати зручний час для перегляду.

Також, у майбутньому, серії з’являться на інших телевізійних каналах, але на даний момент доступ до них є лише через офіційні онлайн-платформи.

Раніше ми також розповідали про новий український серіал «Ховаючи колишню», який вже можна подивитись онлайн.