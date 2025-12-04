«Зрадники» — українська адаптація міжнародного формату The Traitors, де 22 учасники з різних сфер (актори, блогери та звичайні люди) опиняються в атмосферному палаці Шенборнів у Карпатах. Серед них — троє «зрадників», які намагаються приховати свою роль, і «вірні», які мають завдання викрити зрадників до кінця гри. Шоу поєднує психологічну гру та стратегію: щодня учасники проходять випробування, заробляючи призовий фонд, а ввечері проводиться голосування, на якому з кожним разом «зрадники» усувають одного з гравців, пише Преса України.

Що чекати від 7 випуску

У 7‑му випуску шоу конкуренція та інтриги досягнуть своєї кульмінації. Учасники вже не зможуть приховати свої мотиви, їхні альянси розпадатимуться, а підозри будуть заплутаними. Ситуація всередині палацу ускладнюється: нові випробування, складні рішення та інтриги змінюють хід гри. Тепер ніщо не є очевидним, і кожен жест або слово можуть змінити результат. У цьому випуску можуть з’явитися нові розкриття, а розклад сил серед учасників може змінитись.

Ця серія обіцяє стати однією з найінтенсивніших за весь сезон і подарує глядачам емоційний підйом від несподіваних поворотів подій.

Де і коли дивитись онлайн

Прем’єра 7‑го випуску відбудеться 4 грудня 2025 року. Переглянути серію можна буде онлайн на платформі SWEET.TV, яка є офіційним майданчиком для шоу. Усі попередні епізоди також доступні на цій платформі, тому глядачі можуть догнати сюжет перед переглядом нової серії.

Чому варто дивитися

«Зрадники» — це не просто реаліті-шоу. Це психологічна гра, де довіра, інтуїція та стратегія стають ключовими факторами для перемоги. Завдяки різноманітному складу учасників, включаючи відомих артистів і популярних інфлюенсерів, шоу приносить нові емоції та несподівані конфлікти в кожній серії. Атмосфера та напруга, що наростають у кожному епізоді, створюють неповторний інтригуючий досвід для глядачів.

Якщо ви любите психологічні ігри, детективи та несподівані повороти, 7‑й випуск «Зрадників» обов’язково варто подивитись.

Раніше ми розповідали, що відбулось у 10 випуск шоу «Зважені та щасливі» 2025 та хто покинув проєкт.