У десятому випуску шоу «Зважені та щасливі 2025» на учасників чекали нові випробування на витривалість, які стали ключовими у визначенні найслабшого учасника тижня. Формат епізоду був побудований так, щоб показати, хто справді готовий боротися до кінця, адже кожен крок впливав на результати зважування. Учасники долали смугу перешкод із підйомами, штучними перепонами та силовими елементами. Переможець завдання отримував вагомий бонус мінус один кілограм, а той, хто показав найгірший результат, отримував штраф у вигляді плюс двох кілограмів і переходив у статус «найслабшого», пише Преса України.

Ведучий сезону Даніель Салем оголосив нові правила тижня: учасники мали не лише змагатися у фізичних випробуваннях, а й голосувати за того, хто розпочне «тиждень лузера». Першою «чорну мітку» отримала учасниця Вікторія Армаш. Проте статус міг переходити від одного учасника до іншого протягом усього тижня залежно від успіхів у конкурсах та поведінки у команді.

Тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков підготували непрості тренування, зокрема битву на витривалість, де учасники мали виконати комплекс вправ до повного виснаження. Саме цей етап став вирішальним для кількох гравців. У підсумку один із учасників добровільно погодився взяти «чорну мітку», визнавши, що не впорався із завданням, та одразу відправився на зважування зі штрафом.

Хто вибув з проєкту

Фінальна частина епізоду була напруженою: після зважування та голосування команду залишила Вікторія Армаш. Для неї цей тиждень став особливо важким, а чорна мітка та штраф стали вирішальними у результаті. Учасники підтримали її, зазначивши, що боротьба на проєкті — це не лише про вагу, а й про силу характеру.

Вікторія Армаш

Де дивитися онлайн

Глядачі можуть подивитися 10 випуск «Зважені та щасливі 2025» від 30 листопада 2025 року на офіційному сайті каналу в розділі проєкту. Також його транслюють легальні онлайн-платформи, зокрема Teleportal.

Окремі фрагменти, найемоційніші моменти та інтерв’ю з героями традиційно з’являються на YouTube-каналах, пов’язаних із проєктом. Завдяки цьому аудиторія може обрати зручний формат перегляду – на телевізорі, смартфоні чи комп’ютері, не прив’язуючись до часу ефіру.

Цей тиждень знову нагадав глядачам: шлях до змін завжди складний, а боротьба за нове життя вимагає повної віддачі. Випробування, внутрішня боротьба, підтримка команди та неочікувані рішення роблять кожен новий ефір захопливим і емоційно насиченим.

Раніше ми повідомляли, де дивитись 6 випуск детективного шоу «Зрадники».