Интересное
У EVA знижки до -55%: обирай засоби для чистоти дому з 1 по 7 грудня

З 1 по 7 грудня 2025 року в мережі магазинів EVA триває грандіозна акція, де кожен покупець може отримати знижки до -55% на різноманітні товари для дому. Це чудова можливість придбати все необхідне для чистоти та затишку в вашому домі за вигідними цінами, повідомляє Преса України.

Що можна купити по знижці?

У рамках акції EVA пропонує широкий асортимент товарів для дому, зокрема:

  • Чистячі засоби для будь-яких поверхонь і спеціалізовані засоби для миття посуду;
  • Мийні засоби для пральних машин та кондиціонери для білизни;
  • Побутова хімія для кухні, ванної кімнати та інших приміщень;
  • Щітки, губки, серветки та інші аксесуари для прибирання;
  • Пилососи та побутова техніка для комфортного прибирання дому.

Акція поширюється на популярні бренди та новинки, які зроблять вашу домашню рутину легшою та приємнішою.

Чому варто купити саме зараз?

Знижки до -55% — це чудова нагода придбати якісні товари за значно вигіднішими цінами, ніж зазвичай. Зробіть ваш дім чистішим і затишнішим з найкращими засобами для дому без переплат!

Як скористатися акцією?

Акція триває з 1 по 7 грудня 2025 року і діє як в офлайн-магазинах EVA, так і на офіційному сайті. Для того щоб скористатися знижками, просто завітайте в магазин або оформляйте покупку онлайн. Не забудьте перевірити наявність акційних товарів і отримати найкращі пропозиції до кінця акції!

Не пропустіть можливість оновити свої запаси товарів для чистоти дому за вигідною ціною!

Варто нагадати, що з 1 по 7 грудня в Аврорі триває акція «Топчики тижня».

