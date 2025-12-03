З 1 по 7 грудня 2025 року в мережі магазинів EVA триває грандіозна акція, де кожен покупець може отримати знижки до -55% на різноманітні товари для дому. Це чудова можливість придбати все необхідне для чистоти та затишку в вашому домі за вигідними цінами, повідомляє Преса України.
Що можна купити по знижці?
У рамках акції EVA пропонує широкий асортимент товарів для дому, зокрема:
- Чистячі засоби для будь-яких поверхонь і спеціалізовані засоби для миття посуду;
- Мийні засоби для пральних машин та кондиціонери для білизни;
- Побутова хімія для кухні, ванної кімнати та інших приміщень;
- Щітки, губки, серветки та інші аксесуари для прибирання;
- Пилососи та побутова техніка для комфортного прибирання дому.
Акція поширюється на популярні бренди та новинки, які зроблять вашу домашню рутину легшою та приємнішою.
Чому варто купити саме зараз?
Знижки до -55% — це чудова нагода придбати якісні товари за значно вигіднішими цінами, ніж зазвичай. Зробіть ваш дім чистішим і затишнішим з найкращими засобами для дому без переплат!
Як скористатися акцією?
Акція триває з 1 по 7 грудня 2025 року і діє як в офлайн-магазинах EVA, так і на офіційному сайті. Для того щоб скористатися знижками, просто завітайте в магазин або оформляйте покупку онлайн. Не забудьте перевірити наявність акційних товарів і отримати найкращі пропозиції до кінця акції!
Не пропустіть можливість оновити свої запаси товарів для чистоти дому за вигідною ціною!
Варто нагадати, що з 1 по 7 грудня в Аврорі триває акція «Топчики тижня».