Мережа супермаркетів АТБ оголосила черговий тижневий розпродаж — з 1 по 7 грудня діють акційні ціни на широкий асортимент товарів. Це чудова нагода поповнити запаси продуктів або придбати потрібні речі з привабливою знижкою. Як повідомляється на сайті АТБ, знижки поширюються на сотні товарів, а власники картки АТБ можуть отримати додаткову вигоду — знижка до 5 % на понад 700 позицій, передає Преса України.

Що можна знайти за вигідними цінами

Під час акційного періоду АТБ пропонує знижені ціни на різні категорії товарів: продукти харчування, бакалію, овочі, крупи, молочні вироби, а також товари щоденного вжитку — побутову хімію, засоби гігієни, побутові дрібниці.

Крім цього, в акційному каталозі можна знайти спеціальні пропозиції й на непродовольчі товари або «товари дня» — це може бути вигідна покупка для дому, особливо якщо потрібно щось замінити або закупити одразу декілька позицій.

Чому варто скористатися акцією саме зараз

Акційні ціни діють лише до 7 грудня — не варто зволікати з покупками.

Додаткова знижка для власників картки АТБ робить покупки ще вигіднішими.

Великий асортимент: можна одночасно купити продукти, товари для дому та побутові дрібниці.

Зручно планувати закупи на тиждень — з акційного каталогу легко скласти список необхідного.

Як скористатися вигідними пропозиціями

Щоб побачити повний список акційних товарів і актуальні знижки, достатньо зайти на сайт АТБ або переглянути «Акційну газету» мережі. Там представлені всі діючі пропозиції, а також зручно спланувати покупки — онлайн або офлайн у супермаркеті.

Також власники картки АТБ мають змогу отримувати додаткові бонуси — знижку до 5 % на обрані позиції, що додає економії при великих закупах.

Варто нагадати, що в Аврорі з 1 по 7 грудня триває акція «Топчики тижня», яка дозволяє купити сотні товарів з великими знижками.