1-2 грудня очікується підвищення рівня геомагнітної активності, тож у ці дні можливі магнітні бурі, які здатні позначитися як на самопочутті людей, так і на стабільності роботи технічних систем. Особливо уважними до свого стану варто бути метеочутливим людям, а також тим, хто має хронічні захворювання серця, судин чи нервової системи. У такі періоди організм може реагувати навіть на незначні коливання магнітного поля, тому медики радять не ігнорувати тривожні симптоми.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає про геомагнітну активність у ці дати, хто належить до групи ризику та які прості кроки допоможуть послабити вплив магнітних бур на організм і повсякденну активність.

Прогноз магнітних бур 1-2 грудня

За даними прогнозів космічної погоди, початок грудня супроводжуватиметься підвищеною геомагнітною активністю, особливо в перші два дні місяця. У цей період можливі як помірні коливання, так і більш відчутні збурення магнітного поля Землі.

1 грудня, понеділок – очікується помірне збурення магнітосфери, індекс Kp до рівня 4.

– очікується помірне збурення магнітосфери, індекс Kp до рівня 4. 2 грудня, вівторок – активність посилюватиметься, у вечірні години прогнозується магнітна буря з підвищенням індексу приблизно до Kp-5.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря – це реакція магнітного поля Землі на потужні потоки заряджених частинок, які надходять від Сонця під час спалахів і викидів плазми. Коли ці частинки досягають околиць нашої планети, вони взаємодіють із магнітосферою, спричиняючи її коливання різної інтенсивності. Саме ці збурення ми й називаємо магнітними бурями.

Рівень геомагнітної активності оцінюють за шкалою індексу Kp:

Kp 3-4 – помірні збурення, які можуть викликати легкий дискомфорт у чутливих людей.

– помірні збурення, які можуть викликати легкий дискомфорт у чутливих людей. Kp 5-7 – виражені магнітні бурі, що можуть впливати як на самопочуття, так і на роботу техніки та інфраструктури.

Як це впливає на техніку

Під час активних магнітних бур можливі різні збої у роботі технічних систем, які залежать від супутникового зв’язку та електромереж. Зокрема, можуть спостерігатися:

погіршення точності роботи GPS і навігаційних систем

періодичні збої або перешкоди у радіозв’язку та супутникових комунікаціях

нестабільність у роботі деяких ліній зв’язку

коливання напруги в енергомережах, що іноді призводить до спрацьовування захисту обладнання.

Як бурі впливають на людей

Навіть відносно помірні коливання магнітного поля можуть негативно позначатися на самопочутті, особливо у метеочутливих людей. У дні підвищеної активності часто фіксують такі прояви:

головний біль різної інтенсивності

напади мігрені

запаморочення та відчуття нестійкості

швидка втомлюваність

підвищена сонливість або, навпаки, проблеми зі сном

раптові перепади настрою

зниження концентрації уваги та працездатності

загальна слабкість, дратівливість

можливе загострення наявних хронічних захворювань.

Хто у групі ризику

Найчутливіше до магнітних бур зазвичай реагують люди, які вже мають проблеми зі здоров’ям чи вікові особливості. До групи підвищеного ризику належать:

люди із серцево-судинними захворюваннями (ішемія, аритмії тощо)

пацієнти з артеріальною гіпертонією

метеочутливі та метеозалежні люди

люди похилого віку

пацієнти з неврологічними або ендокринними порушеннями.

Як захистити свій організм

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур, лікарі радять напередодні та в дні підвищеної активності дотримуватися простих, але важливих рекомендацій:

підтримувати стабільний режим сну та харчування, не лягати спати надто пізно

максимально уникати стресових ситуацій і фізичного перенапруження

щодня хоча б недовго гуляти на свіжому повітрі

регулярно провітрювати приміщення, де ви перебуваєте

пити достатню кількість чистої води впродовж дня

планувати невеликі перерви для відпочинку, щоб не перевантажувати організм

обирати помірну фізичну активність замість інтенсивних тренувань

обмежити вживання кави, енергетичних напоїв, жирної та важкої їжі, повністю уникати алкоголю

людям із хронічними захворюваннями – тримати при собі призначені лікарем препарати та дотримуватися схеми прийому

стежити за оновленими прогнозами магнітної активності та попередженнями вчених, щоб бути готовими до можливих змін у самопочутті.

