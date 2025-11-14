Дві великі українські компанії – мережа дискаунтерів АТБ та національний поштовий оператор Укрпошта – оголосили про старт спільної акційної програми з безкоштовною доставкою продуктів харчування. Ідеться про доставку замовлень у будь-який населений пункт України за умови, що сума покупки від 299 грн. Така ініціатива робить онлайн-шопінг продуктами більш доступним для мільйонів українців, особливо тих, хто живе далеко від великих торговельних центрів. Акція вже запущена на сайті АТБ, а отже клієнти можуть користуватися новими умовами просто зараз. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Zahid.net.

Переваги безкоштовної доставки для українців

Головна перевага нової пропозиції – можливість замовити продуктовий кошик з АТБ у будь-який із понад 26 тисяч населених пунктів країни без додаткових витрат на доставку. Це особливо актуально для мешканців маленьких містечок і сіл, де немає великих супермаркетів або доступ до них ускладнений.

Безкоштовна доставка при замовленні від 299 грн робить покупки онлайн вигідними навіть для невеликих сімейних закупів. Крім того, це дозволяє економити час – немає потреби їхати в інше місто чи витрачати години на дорогу. Для багатьох людей така опція може стати реальною альтернативою традиційному походу до магазину.

Як працює партнерство АТБ та Укрпошти

У рамках співпраці АТБ відповідає за асортимент, формування замовлень і цінову політику, а Укрпошта – за логістику та доставку навіть у найвіддаленіші населені пункти. Замовлення оформлюються на сайті АТБ, після чого передаються до поштового оператора для транспортування.

Укрпошта вже багато років має розгалужену мережу відділень та кур’єрських маршрутів, що дозволяє доставляти посилки у села й селища, куди інші служби нерідко не доїжджають. Таким чином, використовується сильна сторона кожного з партнерів: низькі ціни та широкий асортимент АТБ поєднуються з географічним покриттям і досвідом доставки Укрпошти.

Що можна замовити та які діють умови

Умови акції побудовані доволі просто: достатньо сформувати онлайн-замовлення на суму від 299 грн, щоб доставка Укрпоштою була безкоштовною. До кошика покупці можуть додавати різні категорії товарів, які зазвичай представлені в мережі АТБ – від базових продуктів харчування до побутових дрібниць. Зазвичай у подібних сервісах є певні обмеження на вагу чи габарити замовлення, проте ключовою вимогою, на яку робиться акцент, є саме мінімальна сума покупки.

Акція діє по всій Україні, а це означає, що скористатися нею можуть як мешканці великих міст, так і невеликих сіл.

Чому Укрпошта тут важлива

Варто окремо зазначити, що Укрпошта була однією з перших компаній в Україні, яка запустила доставку продуктів додому ще до появи популярних сервісів доставки їжі та маркетплейсів. Саме тому для поштового оператора це не новий напрям, а логічне продовження вже перевіреної моделі.

Розгалужена мережа та досвід роботи з різними категоріями відправлень роблять Укрпошту зручним партнером для великих роздрібних мереж, які прагнуть «дістатися» до клієнта навіть у найменшому населеному пункті. Для АТБ така кооперація означає розширення присутності без будівництва нових магазинів, а для покупця – можливість отримати «атбшні» ціни біля свого дому.

Що це означає для ринку доставки в Україні

Спільний проєкт АТБ та Укрпошти може вплинути і на загальний ринок доставки продуктів в Україні. Поєднання дискаунтер-сегмента з національним поштовим оператором створює конкуренцію класичним сервісам доставки, які, як правило, працюють переважно у великих містах.

Завдяки охопленню дрібних населених пунктів, новий формат робить онлайн-покупки продуктів масовішими й доступнішими. Якщо модель співпраці покаже себе успішною, можна очікувати подальший розвиток таких партнерств та розширення переліку послуг, які українці зможуть отримувати «з доставкою додому».

Варто нагадати, що в магазинах АТБ з 12 по 18 листопада діє акція «Економія», яка пропонує великі знижки на різні групи товарів.