Прогноз магнітних бур на 30 листопада та 1 грудня: що очікувати та як вберегти здоровʼя

30 листопада по 1 грудня прогнозується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур.
Здоров'я
Прогноз магнітних бур на 30 листопада та 1 грудня: що очікувати та як вберегти здоровʼя
Прогноз магнітних бур на 30 листопада та 1 грудня: що очікувати та як вберегти здоровʼя

30 листопада по 1 грудня прогнозується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур, здатних впливати на самопочуття людей та роботу техніки. Метеочутливим особам і людям з хронічними захворюваннями варто бути обережними в цей період.

розповідає, коли очікуються збурення, кому це може зашкодити і як зменшити негативний вплив.

Прогноз магнітних бур на 30 листопада – 1 грудня

За прогнозами космічної погоди, в кінці листопада очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності. Впродовж цих днів передбачається слабке і помірне збурення магнітного поля, яке на окремих ділянках може досягти рівня G1.

  • 30 листопада, у неділю, прогнозується магнітна буря рівня G1 з показниками Kp 5, з тенденцією до зниження ввечері.
  • 1 грудня, у понеділок, очікується помірне збурення з рівнем Kp 3-4 та поступовим згасанням активності.

Магнітні коливання можуть змінюватися залежно від активності Сонця, тому фахівці рекомендують регулярно перевіряти оновлення прогнозів.

Що таке магнітна буря та як вона виникає

Магнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потоки заряджених частинок, що надходять із Сонця. Найчастіше такі бурі спричиняють корональні викиди або потужні сонячні спалахи.

Рівень геомагнітної активності вимірюється за шкалою Kp:

  • Kp 3-4 — слабка або помірна активність, можливий легкий дискомфорт.
  • Kp 5-6 і вище — бурі рівня G1-G2, що можуть впливати на техніку та самопочуття людей.

Як магнітні бурі впливають на техніку

Під час підвищеної геомагнітної активності можуть виникати такі проблеми з технікою:

  • Перебої в роботі супутникових систем і GPS.
  • Зниження точності навігації.
  • Нестабільність радіозв’язку.
  • Коливання напруги в енергомережах та збій в електроніці чутливих систем.

Як магнітні бурі впливають на людей

Навіть слабкі або помірні збурення магнітного поля можуть викликати:

  • Головний біль або мігрень.
  • Запаморочення.
  • Втому та сонливість.
  • Перепади настрою.
  • Проблеми з концентрацією.
  • Загострення хронічних захворювань.
  • Зниження енергії та підвищену дратівливість.

Ці симптоми найчастіше виникають у метеочутливих людей.

Хто в групі ризику

Магнітні бурі можуть найсильніше впливати на:

  • Людей із серцево-судинними захворюваннями.
  • Гіпертоніків.
  • Метеозалежних і метеочутливих людей.
  • Осіб похилого віку.
  • Пацієнтів з хронічними неврологічними або ендокринними розладами.

Як підготуватися та зменшити вплив

Фахівці радять:

  • Забезпечити собі повноцінний сон.
  • Уникати стресів і перевантажень.
  • Більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі.
  • Дотримуватися питного режиму.
  • Не перевтомлюватися фізично й емоційно.
  • Людям з хронічними захворюваннями — регулярно приймати призначені лікарем препарати та завжди мати їх під рукою.
  • Слідкувати за оновленнями прогнозів геомагнітної активності.

Раніше ми розповідали, що вітаміни можуть бути небезпечними для здоровʼя.

