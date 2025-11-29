30 листопада по 1 грудня прогнозується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур, здатних впливати на самопочуття людей та роботу техніки. Метеочутливим особам і людям з хронічними захворюваннями варто бути обережними в цей період.
Преса України з посиланням на ТСН розповідає, коли очікуються збурення, кому це може зашкодити і як зменшити негативний вплив.
Прогноз магнітних бур на 30 листопада – 1 грудня
За прогнозами космічної погоди, в кінці листопада очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності. Впродовж цих днів передбачається слабке і помірне збурення магнітного поля, яке на окремих ділянках може досягти рівня G1.
- 30 листопада, у неділю, прогнозується магнітна буря рівня G1 з показниками Kp 5, з тенденцією до зниження ввечері.
- 1 грудня, у понеділок, очікується помірне збурення з рівнем Kp 3-4 та поступовим згасанням активності.
Магнітні коливання можуть змінюватися залежно від активності Сонця, тому фахівці рекомендують регулярно перевіряти оновлення прогнозів.
Що таке магнітна буря та як вона виникає
Магнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потоки заряджених частинок, що надходять із Сонця. Найчастіше такі бурі спричиняють корональні викиди або потужні сонячні спалахи.
Рівень геомагнітної активності вимірюється за шкалою Kp:
- Kp 3-4 — слабка або помірна активність, можливий легкий дискомфорт.
- Kp 5-6 і вище — бурі рівня G1-G2, що можуть впливати на техніку та самопочуття людей.
Як магнітні бурі впливають на техніку
Під час підвищеної геомагнітної активності можуть виникати такі проблеми з технікою:
- Перебої в роботі супутникових систем і GPS.
- Зниження точності навігації.
- Нестабільність радіозв’язку.
- Коливання напруги в енергомережах та збій в електроніці чутливих систем.
Як магнітні бурі впливають на людей
Навіть слабкі або помірні збурення магнітного поля можуть викликати:
- Головний біль або мігрень.
- Запаморочення.
- Втому та сонливість.
- Перепади настрою.
- Проблеми з концентрацією.
- Загострення хронічних захворювань.
- Зниження енергії та підвищену дратівливість.
Ці симптоми найчастіше виникають у метеочутливих людей.
Хто в групі ризику
Магнітні бурі можуть найсильніше впливати на:
- Людей із серцево-судинними захворюваннями.
- Гіпертоніків.
- Метеозалежних і метеочутливих людей.
- Осіб похилого віку.
- Пацієнтів з хронічними неврологічними або ендокринними розладами.
Як підготуватися та зменшити вплив
Фахівці радять:
- Забезпечити собі повноцінний сон.
- Уникати стресів і перевантажень.
- Більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі.
- Дотримуватися питного режиму.
- Не перевтомлюватися фізично й емоційно.
- Людям з хронічними захворюваннями — регулярно приймати призначені лікарем препарати та завжди мати їх під рукою.
- Слідкувати за оновленнями прогнозів геомагнітної активності.
