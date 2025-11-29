30 листопада по 1 грудня прогнозується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур, здатних впливати на самопочуття людей та роботу техніки. Метеочутливим особам і людям з хронічними захворюваннями варто бути обережними в цей період.

Преса України з посиланням на ТСН розповідає, коли очікуються збурення, кому це може зашкодити і як зменшити негативний вплив.

Прогноз магнітних бур на 30 листопада – 1 грудня

За прогнозами космічної погоди, в кінці листопада очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності. Впродовж цих днів передбачається слабке і помірне збурення магнітного поля, яке на окремих ділянках може досягти рівня G1.

30 листопада, у неділю , прогнозується магнітна буря рівня G1 з показниками Kp 5, з тенденцією до зниження ввечері.

, прогнозується магнітна буря рівня G1 з показниками Kp 5, з тенденцією до зниження ввечері. 1 грудня, у понеділок, очікується помірне збурення з рівнем Kp 3-4 та поступовим згасанням активності.

Магнітні коливання можуть змінюватися залежно від активності Сонця, тому фахівці рекомендують регулярно перевіряти оновлення прогнозів.

Що таке магнітна буря та як вона виникає

Магнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потоки заряджених частинок, що надходять із Сонця. Найчастіше такі бурі спричиняють корональні викиди або потужні сонячні спалахи.

Рівень геомагнітної активності вимірюється за шкалою Kp:

Kp 3-4 — слабка або помірна активність, можливий легкий дискомфорт.

— слабка або помірна активність, можливий легкий дискомфорт. Kp 5-6 і вище — бурі рівня G1-G2, що можуть впливати на техніку та самопочуття людей.

Як магнітні бурі впливають на техніку

Під час підвищеної геомагнітної активності можуть виникати такі проблеми з технікою:

Перебої в роботі супутникових систем і GPS.

Зниження точності навігації.

Нестабільність радіозв’язку.

Коливання напруги в енергомережах та збій в електроніці чутливих систем.

Як магнітні бурі впливають на людей

Навіть слабкі або помірні збурення магнітного поля можуть викликати:

Головний біль або мігрень.

Запаморочення.

Втому та сонливість.

Перепади настрою.

Проблеми з концентрацією.

Загострення хронічних захворювань.

Зниження енергії та підвищену дратівливість.

Ці симптоми найчастіше виникають у метеочутливих людей.

Хто в групі ризику

Магнітні бурі можуть найсильніше впливати на:

Людей із серцево-судинними захворюваннями.

Гіпертоніків.

Метеозалежних і метеочутливих людей.

Осіб похилого віку.

Пацієнтів з хронічними неврологічними або ендокринними розладами.

Як підготуватися та зменшити вплив

Фахівці радять:

Забезпечити собі повноцінний сон.

Уникати стресів і перевантажень.

Більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі.

Дотримуватися питного режиму.

Не перевтомлюватися фізично й емоційно.

Людям з хронічними захворюваннями — регулярно приймати призначені лікарем препарати та завжди мати їх під рукою.

Слідкувати за оновленнями прогнозів геомагнітної активності.

