Після того, як Андрій Єрмак подав у відставку, виникло питання, хто стане новим главою Офісу президента України. Вже зараз політичні кола активно обговорюють кандидатури на цю посаду. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Оксана Маркарова

Одна з головних кандидаток — Оксана Маркарова, колишня посолка України в США. Маркарова має великий дипломатичний досвід, що може бути перевагою для України, зокрема у відносинах із Заходом. Однак її можливий прихід на посаду глави ОП ставить питання, чи буде вона готова повернутись до української політики після завершення дипломатичної кар’єри.

Юлія Свириденко

Ще одним ймовірним кандидатом є Юлія Свириденко, чинна прем’єр-міністрка України. Вона є однією з найвпливовіших політиків і вважається однією з тих, хто може провести кардинальні зміни в Офісі президента. Перехід Свириденко на посаду глави ОП створив би передумови для посилення консолідації в державному управлінні, однак цей крок може також призвести до дестабілізації урядової роботи.

Інші кандидати

Крім того, в кулуарах обговорюється можливість призначення менш відомої “компромісної” фігури, яка б задовольнила всі політичні еліти України, а також зарекомендувала себе як надійний менеджер з управління кризами. Це може бути фігура, яку підтримають як внутрішні, так і зовнішні політичні гравці.

Вплив на політику країни

Вибір нового глави ОП є важливим не тільки для внутрішньої політики, але й для стабільності країни в умовах війни. Новий керівник має не лише реорганізувати роботу Офісу президента, а й налагодити діалог із міжнародними партнерами. Від цього рішення залежить, чи зможе Україна відновити довіру серед західних союзників і які політичні пріоритети з’являться в умовах внутрішнього конфлікту.

Рішення про нового керівника ОП може стати важливим сигналом для суспільства та міжнародної спільноти, що Україна готова до змін та відновлення своїх інституцій на новому рівні.

