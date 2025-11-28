Укрзалізниця анонсувала оновлений графік на 2026 рік: які поїзди прискорять та куди відкрито нові маршрути

«Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який почне діяти з 14 грудня. Компанія розширює мережу внутрішніх і міжнародних рейсів, оптимізує розклад та впроваджує нові моделі перевезень, щоб підвищити комфорт та доступність подорожей для пасажирів по всій Україні та за її межами.

Детальніше про нововведення УЗ розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

За 11 місяців цього року «Укрзалізниця» перевезла понад 25 млн пасажирів, що на майже пів мільйона більше, ніж торік. Влітку компанія протестувала модель додаткових денних рейсів, яка дозволила у пікові дні збільшити кількість місць на понад 7 000 на добу.

Цей підхід лягатиме в основу планування на 2026 рік: кількість місць у пікові періоди зросте на 20%, а загалом пасажирам буде доступно ще 2 млн місць. Голова правління УЗ Олександр Перцовський наголосив, що підвищення ефективності використання рухомого складу є ключем до збільшення перевезень та розширення можливостей для пасажирів.

Прискорення поїздів та економія часу

«Укрзалізниця» прискорить рух 40 поїздів, що дозволить пасажирам заощадити 3 145 хвилин – майже дві доби. Це стало можливим завдяки ефективному використанню денних обігових поїздів між основними рейсами.

Нові внутрішні сполучення та оновлені маршрути

Поїзд №47/48 Барвінкове – Чоп

Новий маршрут покликаний підтримати мешканців прифронтової Донеччини. Рейс дозволить швидко дістатися реабілітаційних центрів, туристичних Карпат та міжнародного хабу в Чопі.

Поїзд №33/34 Кривий Ріг – Івано-Франківськ

Це зручне сполучення з центральних областей до Прикарпаття та туристичних об’єктів заходу країни.

Оновлений маршрут №113/114 Харків – Ужгород

Історично важливий рейс отримав продовження до Закарпаття, забезпечуючи стабільне сполучення Полісся та Волині з гірськими регіонами та східними областями.

Посилення доступу до гірських напрямків

У новому графіку понад 40 поїздів прямують у напрямку Карпат та реабілітаційних центрів, половина з них – із прифронтових регіонів. Регіональний поїзд на ДПКр-3 працюватиме постійно та забезпечуватиме пересадки для інших регіонів протягом зимового сезону.

Продаж квитків на новий графік уже відкрито.

Щогодинний рух між Києвом та Львовом

«Укрзалізниця» запроваджує тактову модель на головному напрямку країни: поїзди курсуватимуть щогодини за стабільним розкладом. Такий підхід, поширений у Німеччині, Австрії та Нідерландах, робить поїздки передбачуваними та зменшує пікові навантаження на залізницю.

Новий міжнародний поїзд Ужгород – Відень

Вперше з Ужгорода курсуватиме нічний поїзд №7/346-347/8 до Відня у складі європейських спальних вагонів. Маршрут проходитиме новозбудованою євроколією через Будапешт – Келенфельд з виходом до аеропорту Феріхедь.

Відправлення з Ужгорода: 23:19, прибуття до Відня: 8:53

Зворотно: відправлення з Відня: 19:08, прибуття до Ужгорода: 6:15

Рейс передбачає узгоджену пересадку в Чопі на поїзд Ужгород – Київ. Крім того, УЗ скоротила час у дорозі для сполучення Київ – Відень більш ніж на 2 години та збільшила пропозицію місць на рейсі Ужгород – Відень на 25%.

Міжнародні сполучення через Чоп

Берегово – Будапешт

Новий прямий маршрут пройде новозбудованою євроколією та з’єднає Берегово, Чоп, Ньїредьгазу та Будапешт. Поїзди №36/35 та 32/37 курсуватимуть через аеропорт Феріхедь і Чоп. Додатковий регіональний рейс №644/647 Ужгород – Захонь забезпечить пересадку на угорську мережу.

До Німеччини з однією пересадкою

З урахуванням понад 1,14 млн українців з тимчасовим захистом у Німеччині, УЗ узгодила графік з польськими та німецькими залізницями. З грудня 2025 року кількість потягів між Польщею та Німеччиною зросте з 11 до 17 – на 54%.

Пересадки у Перемишлі:

№51К Київ – Перемишль: пересадка на Via Regia до Лейпцига

№63/64 Харків – Перемишль: перехід на Carpatia до Мюнхена

№31/32 Запоріжжя – Перемишль: пересадка на EC58 до Берліна

Пересадки у Холмі:

№119/120 Дніпро – Холм: подорож із двома пересадками до Берліна через Варшаву

Доступні нічні поїзди EC430 та EC440

Прискорення рейсів до Варшави та Холма

Поїзд №67/68 Київ – Варшава скоротив час у дорозі більш ніж на 2 години.

Оновлений поїзд №23/34 Київ – Холм тепер забезпечує найшвидшу пересадку до Варшави – всього 30 хвилин очікування.

