Україна розширює програми житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Зокрема, частина сімей зможе отримати спеціальний житловий ваучер.

Про це інформує Преса України з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, опубліковану у Telegram.

Коли запрацює програма та розмір ваучера

Як зазначила очільниця уряду, в Україні впроваджується розширена модель забезпечення ВПО житлом.

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде:

з 1 грудня 2025 року ;

; через застосунок “Дія”.

Номінальна вартість ваучера становитиме 2 мільйони гривень.

Для кого призначений житловий ваучер і як його можна використати

Свириденко повідомила, що претендувати на житловий ваучер зможуть ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Ваучер дає можливість:

придбати готове житло;

інвестувати в новобудови;

використати суму як перший внесок або для погашення іпотечного кредиту.

Уточнення механізму реалізації програми буде надано Міністерством розвитку громад.

Строк дії житлового ваучера

“Це перший етап нової системи житлової підтримки для родин, чиї оселі залишилися на тимчасово окупованій території”, — пояснила прем’єр-міністр.

Ваучер можна буде використати протягом 5 років.

Після придбання нерухомості діятиме 5-річна заборона на її відчуження, що має гарантувати правильне цільове використання коштів.

Хто може подати заявку на житловий ваучер

За словами очільниці уряду, право подати заяву матиме внутрішньо переміщена особа, яка:

має статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

має підтверджене місце проживання на ТОТ у минулому;

володіє чинною довідкою ВПО та фактично проживає на підконтрольній Україні території;

не має у власності (ні особисто, ні члени її сім’ї) житла на підконтрольній території, за винятком нерухомості в зоні бойових дій або житла в іпотеці, яка ще не погашена;

не отримувала житлової допомоги в межах інших державних програм та не має активних заяв у сервісі “єВідновлення”.

“Ми паралельно працюємо над тим, щоб розширити програму для інших категорій ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — забезпечити доступом до житла якомога більше українських родин, які втратили домівки через війну”, — підсумувала Свириденко.

Раніше ми повідомляли, що Україна запускає проєкт безкоштовного житла для маломобільних ВПО.