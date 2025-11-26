Мережа АТБ знову запускає масштабну акцію «Тиждень суперцін», яка триватиме з 25 листопада по 1 грудня 2025 року. У цей період покупці можуть знайти значні знижки на широкий асортимент товарів — від продуктів до побутової хімії та товарів для дому, повідомляє Преса України.

Що пропонує акція

Продукти харчування, напої, бакалія — зі знижками. Наприклад, мелену каву та чай можна взяти дешевше, ніж зазвичай.

Товари щоденного вжитку та побутові дрібниці — пюре для дітей, снеки, кондитерські вироби, снеки та інше також беруть участь у знижках.

Знижки можуть сягати значних відсотків — акційні позиції мають зниження ціни до 50%.

Акція діє лише за умови наявності товару у магазині — це означає, що деякі позиції можуть швидко закінчитися, тому варто перевіряти доступність перед походом.

Що можна купити

Чай пакетований Graff чорний байховий (23 ф/п) — акційна ціна: 31,60 грн (замість 57,90 грн)

— акційна ціна: 31,60 грн (замість 57,90 грн) Чай пакетований Graff чорний байховий (15 ф/п) — акційна ціна: 43,60 грн (замість 64,60 грн)

— акційна ціна: 43,60 грн (замість 64,60 грн) Морська капуста 0,5 кг — акційна ціна: 40,90 грн (замість 68,90 грн)

— акційна ціна: 40,90 грн (замість 68,90 грн) Морожене пломбір 80 г (Київський пломбір) — акційна ціна: 29,60 грн (замість 47,40 грн)

— акційна ціна: 29,60 грн (замість 47,40 грн) Чай зелений Lipton (20 ф/п) — акційна ціна: 45,80 грн (замість 73,30 грн)

— акційна ціна: 45,80 грн (замість 73,30 грн) Картопляне пюре швидкого приготування (120 г, День у День) — акційна ціна: 22,80 грн (замість 32,60 грн)

— акційна ціна: 22,80 грн (замість 32,60 грн) Зубна щітка для дітей (м’якої жорсткості) — акційна ціна: 15,50 грн (замість 26,90 грн)

— акційна ціна: 15,50 грн (замість 26,90 грн) Кава мелена Jacobs — акційна ціна: 114,90 грн (замість 171,60 грн)

— акційна ціна: 114,90 грн (замість 171,60 грн) Цукерки желейні Elvan 80 г — акційна ціна: 16,90 грн (замість 24,80 грн)

— акційна ціна: 16,90 грн (замість 24,80 грн) Напій Kombucha Vit-Fit 0,5 л — акційна ціна: 39,90 грн (замість 59,20 грн)

— акційна ціна: 39,90 грн (замість 59,20 грн) Арахіс смажений Своя Лінія 60 г — акційна ціна: 13,40 грн (замість 20,50 грн)

— акційна ціна: 13,40 грн (замість 20,50 грн) Попкорн Своя Лінія 120 г — акційна ціна: 22,70 грн (замість 32,70 грн)

Інші товари шукайте на сайті АТБ — асортимент зі знижками часто оновлюється, тому варто перевіряти каталог перед походом до магазину.

Для кого корисна ця акція

Акція «Тиждень суперцін» буде вигідною для:

сімей, які хочуть закупити продукти на декілька тижнів вперед за зниженою ціною;

людей, які купують товари щоденного вжитку, побутову хімію або продукти з тривалим терміном зберігання;

тих, хто планує бюджетні покупки перед святами, оскільки знижки допоможуть суттєво зекономити.

Як максимально вигідно скористатися «Тижнем суперцін»

Щоби отримати максимум користі від акції, рекомендуємо:

заздалегідь скласти список потрібних товарів, особливо якщо потрібно закупити запас (продукти, побутову хімію, товари першої необхідності);

приходити до магазину раніше — популярні знижкові позиції можуть швидко закінчитись;

перевіряти наявність товару та актуальність ціни — знижки діють лише при наявності;

купувати різні групи товарів за одне відвідування, щоб скористатися знижками максимально вигідно.

Чому варто звернути увагу

«Тиждень суперцін» — зручна можливість для тих, хто хоче заощадити на регулярних закупівлях. Широкий асортимент товарів із знижками та можливість купити товари першої необхідності дешевше роблять цю акцію актуальною для багатьох.

Варто нагадати, що в Епіцентрі триває великий листопадовий розпродаж до 27 листопада.