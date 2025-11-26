6 серія 2 сезону серіалу «Прикордонники» продовжує захоплюючий сюжет, що охоплює події після повернення курсантів до навчання в академії. Відразу після пережитих труднощів на фронті, герої стикаються з новими викликами, як професійними, так і особистими. У цій серії знову йдеться про боротьбу за виживання, а також про те, як персонажі адаптуються до мирного життя після війни. Конфлікти, внутрішні переживання та випробування дружби й відданості — усе це знову на екрані, передає Преса України.

Сюжет 2 сезону

Другий сезон серіалу «Прикордонники» розповідає про курсантів, які після служби на фронті повертаються до навчання в Академії прикордонних військ. Однак навчання не таке спокійне, як очікувалось: на академію здійснюється напад, і замість навчального процесу герої опиняються в ситуації, де їм доведеться проявити не тільки свої професійні навички, а й моральну стійкість.

Цей сезон обіцяє більше драми, інтенсивних сюжетних ліній і напружених моментів, які тримають глядача в напрузі. Він також показує, як героям доводиться долати не тільки зовнішні перешкоди, але й внутрішні проблеми, пов’язані з їхнім психологічним станом після пережитих на фронті подій.

Актори і ролі

У головних ролях 2 сезону серіалу знову з’являються актори, яких полюбили глядачі в першому сезоні:

Володимир Ращук грає Івана Криницького, одного з головних персонажів, що повертається з фронту і намагається адаптуватися до мирного життя.

Євген Ламах у ролі Анатолія Вільчинського, який також переживає труднощі адаптації після війни.

Дмитро Павко грає Андрія Абрамчука, героя, який ставить собі за мету впоратися з новими викликами академічного життя.

Анастасія Нестеренко грає Дарину Борщевську, курсантку, яка теж проходить через труднощі особистісного і професійного розвитку.

Де дивитися онлайн

6 серію та інші епізоди 2 сезону серіалу «Прикордонники» можна дивитися на онлайн платформі Київстар ТБ. Нові серії доступні для перегляду відразу після прем’єри, і ви можете насолоджуватись переглядом вдома чи в дорозі.

Цей сезон «Прикордонників» обіцяє бути ще більш захоплюючим та емоційним. Якщо ви хочете побачити, як курсанти будуть долати труднощі та як розвиватиметься їхня історія, не пропустіть нові серії!

Також ми розповідали, де дивитися нову серію комедійного серіалу «Життя на трьох».