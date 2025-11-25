В Україні оновили правила використання коштів, нарахованих у рамках «Нацкешбеку» та зимової виплати в розмірі 1000 грн. Держава вирішила зробити ці дві ініціативи більш узгодженими, тому категорії витрачання коштів тепер фактично об’єднані. Мета змін полягає в тому, щоб спрямувати гроші передусім на базові та соціально важливі потреби громадян. Про це повідомляє Преса України з посиланням на УНІАН.

Водночас програми не скасовуються, а продовжують діяти, зокрема з урахуванням складної економічної та енергетичної ситуації. Для українців це означає, що кошти з різних державних виплат будуть накопичуватися на одній картці, але витратити їх можна буде в більш чітко визначених напрямках.

Єдині категорії витрачання коштів

«Зимова» 1000 грн і нарахування за програмою «Нацкешбек» надходять на одну й ту саму картку, тож фактично працюють за спільними правилами. Це зроблено для того, щоб уникнути плутанини, коли частину грошей можна використати на будь-що, а іншу — лише на окремі покупки. Тепер усі кошти, які накопичуються на картці, підпорядковуються єдиному переліку дозволених категорій. Такий підхід також полегшує технічну роботу банків і державних сервісів, адже не потрібно розділяти різні джерела надходжень за умовами використання. При цьому держава робить акцент на тому, що пріоритет — це підтримка людей у період зростання витрат на комунальні послуги, ліки та продукти.

На що можна витратити гроші

Оновлені умови чітко окреслюють, куди саме українці можуть спрямувати кошти з «Нацкешбеку» та зимової 1000 грн. Йдеться саме про базові щоденні потреби, а не про покупки розважального характеру чи дорогі непріоритетні товари. Завдяки цьому держава намагається зробити підтримку цільовою й максимально корисною для домогосподарств. Перед тим як планувати витрати, варто уважно ознайомитися з переліком дозволених категорій, щоб уникнути відмови в оплаті. Нижче наведені основні напрями, на які тепер можна витрачати ці кошти:

оплата комунальних послуг і рахунків за енергоносії;

поштові послуги, зокрема відправлення та отримання посилок;

купівля харчових продуктів у магазинах і супермаркетах;

придбання лікарських засобів, медичних виробів та супутніх товарів для здоров’я;

купівля книг та іншої друкованої продукції;

перекази на благодійність, зокрема підтримку Збройних сил України та волонтерських ініціатив.



Що означають зміни для українців

Запроваджені зміни перетворюють «Нацкешбек» і зимову 1000 грн із умовного бонусу на більш цільовий інструмент підтримки. Для багатьох сімей це можливість частково закрити витрати на комуналку, продукти, ліки чи навчальні матеріали. Водночас звуження переліку дозволених витрат означає, що розраховувати на ці кошти як на джерело фінансування розваг або не першочергових покупок вже не варто. Громадянам важливо навчитися планувати свій бюджет з урахуванням того, що державна допомога тепер спрямована насамперед на базові потреби. У підсумку такі програми можуть стати реальним підсиленням для домогосподарств, якщо використовувати їх продумано та в межах встановлених правил.

Раніше ми повідомляли, що українці два місяці не отримують «Національний кешбек».