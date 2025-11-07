Виплати за серпень у межах програми «Національний кешбек» мають розпочатися наступного тижня, після завершення фінальних технічних процедур. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Міністерство економіки. У відомстві уточнили, що на наступному етапі планують перерахувати кошти і за вересень, які учасники також не отримали, а серпнева компенсація буде виплачена повністю.

Затримку пояснили тривалим погодженням через неочікувано велику кількість учасників і рекордні суми нарахувань. За даними міністерства, саме серпневий період став найбільшим за весь час роботи ініціативи: загальний обсяг виплат має сягнути 509 млн грн. Після завершення цього етапу урядовці обіцяють перейти до вересневих перерахувань і оперативно інформувати про відновлення графіка.

Що відомо про програму «Національний кешбек»

«Національний кешбек» — це державна програма часткового повернення коштів за придбання товарів українського виробництва. Громадяни можуть отримати 10% від суми покупок, але не менше 2 грн і не більше 3000 грн. Нарахування надходять на спеціальний банківський рахунок, а використати їх можна до кінця 2025 року; невикористані залишки після цієї дати анулюються.

Проблеми з ритмічністю виплат фіксуються не вперше. Ще у жовтні учасники масово скаржилися на відсутність серпневих нарахувань, а у листопаді — і вересневих. Зазвичай кошти за місяць надходять наприкінці наступного місяця, тож наразі утворилася заборгованість за два періоди. Раніше, у травні, повідомлялося про затримку за березень — тоді її також пояснювали рекордним обсягом виплат (йшлося про 443 млн грн). Крім того, виплати за грудень 2024-го і січень 2025-го почали надходити лише наприкінці лютого через «бюджетні особливості».

У міністерстві запевняють, що нинішні перерахунки стартують «найближчим часом», а учасників інформуватимуть про подальші кроки. Учасникам програми радять стежити за оновленнями офіційних каналів і перевіряти зарахування на спеціальні рахунки після оголошених дат початку виплат.

