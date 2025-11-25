Чорна п’ятниця 2025 року — головний розпродаж року, і ROZETKA вже готова зустрічати своїх покупців з фантастичними знижками на широкий асортимент товарів. Якщо ви хочете оновити техніку, придбати подарунки до свят або знайти вигідні пропозиції на одяг та побутову техніку, Чорна п’ятниця на ROZETKA — це саме те, що вам потрібно, пише Преса України.

Коли розпочинається Чорна п’ятниця 2025 на ROZETKA?

Чорна п’ятниця в Україні зазвичай стартує в останній четвер листопада, після американського Дня подяки. У 2025 році цей день припадає на 28 листопада, але на ROZETKA знижки триватимуть з 24 по 30 листопада. Це відмінна можливість підготуватися до свят і придбати товар з великою знижкою.

Що можна купити на Чорну п’ятницю 2025 на ROZETKA?

Всього за кілька днів ви зможете придбати безліч товарів з великими знижками. Ось деякі категорії, на які можна чекати найбільші знижки:

Електроніка та гаджети : від смартфонів до планшетів, ноутбуків і фітнес-браслетів. У 2025 році ROZETKA обіцяє знижки на продукцію Apple, Samsung та інші популярні бренди.

: від смартфонів до планшетів, ноутбуків і фітнес-браслетів. У 2025 році обіцяє знижки на продукцію Apple, Samsung та інші популярні бренди. Побутова техніка : обігрівачі, генератори, мультиварки, пральні машини та роботизовані пилососи — все, що потрібно для комфорту вашого дому, з великими знижками.

: обігрівачі, генератори, мультиварки, пральні машини та роботизовані пилососи — все, що потрібно для комфорту вашого дому, з великими знижками. Одяг та взуття : трендові джинси, пуховики, термобілизна, кросівки, а також верхній одяг для зими.

: трендові джинси, пуховики, термобілизна, кросівки, а також верхній одяг для зими. Товари для дітей : від іграшок до дитячого харчування, дитячих колясок та автокрісел.

: від іграшок до дитячого харчування, дитячих колясок та автокрісел. Новорічні подарунки: ялинкові прикраси, теплі пледи, святкові скатертини та інші аксесуари для святкового настрою.

Техніка та гаджети: найкращі пропозиції

У категорії електроніки можна знайти знижки на найпопулярніші товари:

Планшети — від бюджетних моделей до професійних iPad для дизайнерів і художників.

— від бюджетних моделей до професійних iPad для дизайнерів і художників. Смартфони — від бюджетних моделей до флагманів від Apple і Samsung.

— від бюджетних моделей до флагманів від Apple і Samsung. Ноутбуки — знижки на техніку для роботи та навчання, включаючи популярні бренди, такі як MacBook.

— знижки на техніку для роботи та навчання, включаючи популярні бренди, такі як MacBook. Повербанки та зарядні станції — ідеальні для підтримки зв’язку та забезпечення енергозабезпечення під час блекаутів.

Побутова техніка: знижки на корисні пристрої для дому

ROZETKA пропонує вигідні знижки на побутову техніку:

Обігрівачі — електричні та газові моделі для забезпечення тепла.

— електричні та газові моделі для забезпечення тепла. Генератори — для підтримки безперебійного живлення будь-яких пристроїв.

— для підтримки безперебійного живлення будь-яких пристроїв. Мультиварки та ручні пилососи — незамінні помічники для дому та кухні.

— незамінні помічники для дому та кухні. Мікрохвильові печі, кавомашини, посудомийні машини — техніка, яка стане в нагоді кожному.

Одяг і взуття: практичні покупки на Чорну п’ятницю

Чорна п’ятниця — ідеальний час для покупок одягу та взуття:

Джинси та термобілизна для зими.

та для зими. Кросівки для прогулянок і активного відпочинку.

для прогулянок і активного відпочинку. Верхній одяг — пуховики та куртки для зимового сезону, включаючи продукцію від таких брендів, як Columbia.

Дитячі товари та новорічні подарунки

ROZETKA також пропонує знижки на дитячі товари, які можна придбати в рамках Чорної п’ятниці:

Іграшки , одяг для дітей та дитяче харчування .

, для дітей та . Новорічні подарунки — ялинкові прикраси, святкові декорації та аксесуари.

Як купити на Чорну п’ятницю на ROZETKA?

Купити товар під час Чорної п’ятниці на ROZETKA дуже просто. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ROZETKA.ua або в мобільний додаток. Ознайомитись з актуальними пропозиціями та додати бажані товари в корзину. Оформити замовлення та вибрати зручний спосіб оплати й доставки (через кур’єра або на пункт видачі).

Знижки на Чорну п’ятницю на ROZETKA триватимуть до 30 листопада, тому у вас буде достатньо часу, щоб скористатися вигідними пропозиціями. Не пропустіть шанс придбати бажані товари за дуже вигідними цінами!

Чорна п’ятниця 2025 на ROZETKA — це можливість заощадити на покупках та підготуватися до свят без шкоди для бюджету!

Варто нагадати, що в Епіцентрі з 3 по 27 листопада триває великий листопадовий розпродаж.