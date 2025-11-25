Чорна п’ятниця 2025 року — головний розпродаж року, і ROZETKA вже готова зустрічати своїх покупців з фантастичними знижками на широкий асортимент товарів. Якщо ви хочете оновити техніку, придбати подарунки до свят або знайти вигідні пропозиції на одяг та побутову техніку, Чорна п’ятниця на ROZETKA — це саме те, що вам потрібно, пише Преса України.
Коли розпочинається Чорна п’ятниця 2025 на ROZETKA?
Чорна п’ятниця в Україні зазвичай стартує в останній четвер листопада, після американського Дня подяки. У 2025 році цей день припадає на 28 листопада, але на ROZETKA знижки триватимуть з 24 по 30 листопада. Це відмінна можливість підготуватися до свят і придбати товар з великою знижкою.
Що можна купити на Чорну п’ятницю 2025 на ROZETKA?
Всього за кілька днів ви зможете придбати безліч товарів з великими знижками. Ось деякі категорії, на які можна чекати найбільші знижки:
- Електроніка та гаджети: від смартфонів до планшетів, ноутбуків і фітнес-браслетів. У 2025 році ROZETKA обіцяє знижки на продукцію Apple, Samsung та інші популярні бренди.
- Побутова техніка: обігрівачі, генератори, мультиварки, пральні машини та роботизовані пилососи — все, що потрібно для комфорту вашого дому, з великими знижками.
- Одяг та взуття: трендові джинси, пуховики, термобілизна, кросівки, а також верхній одяг для зими.
- Товари для дітей: від іграшок до дитячого харчування, дитячих колясок та автокрісел.
- Новорічні подарунки: ялинкові прикраси, теплі пледи, святкові скатертини та інші аксесуари для святкового настрою.
Техніка та гаджети: найкращі пропозиції
У категорії електроніки можна знайти знижки на найпопулярніші товари:
- Планшети — від бюджетних моделей до професійних iPad для дизайнерів і художників.
- Смартфони — від бюджетних моделей до флагманів від Apple і Samsung.
- Ноутбуки — знижки на техніку для роботи та навчання, включаючи популярні бренди, такі як MacBook.
- Повербанки та зарядні станції — ідеальні для підтримки зв’язку та забезпечення енергозабезпечення під час блекаутів.
Побутова техніка: знижки на корисні пристрої для дому
ROZETKA пропонує вигідні знижки на побутову техніку:
- Обігрівачі — електричні та газові моделі для забезпечення тепла.
- Генератори — для підтримки безперебійного живлення будь-яких пристроїв.
- Мультиварки та ручні пилососи — незамінні помічники для дому та кухні.
- Мікрохвильові печі, кавомашини, посудомийні машини — техніка, яка стане в нагоді кожному.
Одяг і взуття: практичні покупки на Чорну п’ятницю
Чорна п’ятниця — ідеальний час для покупок одягу та взуття:
- Джинси та термобілизна для зими.
- Кросівки для прогулянок і активного відпочинку.
- Верхній одяг — пуховики та куртки для зимового сезону, включаючи продукцію від таких брендів, як Columbia.
Дитячі товари та новорічні подарунки
ROZETKA також пропонує знижки на дитячі товари, які можна придбати в рамках Чорної п’ятниці:
- Іграшки, одяг для дітей та дитяче харчування.
- Новорічні подарунки — ялинкові прикраси, святкові декорації та аксесуари.
Як купити на Чорну п’ятницю на ROZETKA?
Купити товар під час Чорної п’ятниці на ROZETKA дуже просто. Для цього потрібно:
- Перейти на сайт ROZETKA.ua або в мобільний додаток.
- Ознайомитись з актуальними пропозиціями та додати бажані товари в корзину.
- Оформити замовлення та вибрати зручний спосіб оплати й доставки (через кур’єра або на пункт видачі).
Знижки на Чорну п’ятницю на ROZETKA триватимуть до 30 листопада, тому у вас буде достатньо часу, щоб скористатися вигідними пропозиціями. Не пропустіть шанс придбати бажані товари за дуже вигідними цінами!
Чорна п’ятниця 2025 на ROZETKA — це можливість заощадити на покупках та підготуватися до свят без шкоди для бюджету!
Варто нагадати, що в Епіцентрі з 3 по 27 листопада триває великий листопадовий розпродаж.