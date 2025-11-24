Стабілізаційні відключення електроенергії 24 листопада 2025 року діятимуть по всій Одеській області за погодженими з НЕК «Укренерго» графіками. Компанія ДТЕК оприлюднила розклад по чергах споживачів, аби жителі області могли заздалегідь спланувати свій день, повідомляє Преса України.

Основна мета таких заходів – зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварій в умовах дефіциту потужності. Відключення є плановими, але якщо ситуація погіршиться, графіки можуть коригуватися впродовж доби. Тому енергетики радять стежити за оновленнями в офіційних каналах компанії та місцевої влади.

Графіки відключення світла в Одеській області 24 листопада

Черга 1.1: 00:00–02:00; 09:00–12:30; 19:30–24:00

Черга 1.2: 00:00–02:00; 09:00–12:30; 19:30–24:00

Черга 2.1: 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30–24:00

Черга 2.2: 09:00–16:00; 19:30–24:00

Черга 3.1: 06:00–09:00; 12:30–16:00

Черга 3.2: 02:00–09:00; 12:30–16:00

Черга 4.1: 02:00–05:30; 12:30–19:30

Черга 4.2: 02:00–05:30; 12:30–19:30

Черга 5.1: 06:00–09:00; 16:00–20:00

Черга 5.2: 05:30–09:00; 16:00–20:00

Черга 6.1: 08:00–12:30; 16:00–19:30

Черга 6.2: 05:30–12:30; 16:00–19:30

Енергетики радять жителям області за кілька годин до планового відключення зарядити телефони, павербанки, ноутбуки та іншу важливу техніку. У багатоповерхівках варто подумати про запас води, адже насоси можуть залежати від електроживлення, а ліфтами краще не користуватися без крайньої потреби перед самим вимкненням. Чутливу електроніку – телевізори, комп’ютери, котли – бажано від’єднувати від мережі, щоб уберегти від стрибків напруги під час подачі світла.

Для освітлення краще заздалегідь підготувати ліхтарики на батарейках чи акумуляторні лампи. Людям, які приймають життєво важливі ліки або користуються електрозалежним медичним обладнанням, важливо мати запас препаратів та продумати резервні варіанти живлення.

