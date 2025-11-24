24 листопада 2025 року в Києві діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Графік складено за чергами споживачів і розподілений протягом усієї доби, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Киян просять уважно перевірити свою чергу та завчасно спланувати день з урахуванням можливих перерв у електропостачанні. Особливо це стосується користувачів електроопалення, підприємців та сімей з маленькими дітьми. Вчасне планування допоможе уникнути побутових незручностей і знизити ризики для техніки.

Графіки відключення світла в Києві на 24 листопада

Черга 1.1: 00:00–02:00; 08:30–16:00

Черга 1.2: 08:00–12:30; 18:30–23:00

Черга 2.1: 00:00–02:00; 08:30–12:30; 18:30–23:00

Черга 2.2: 00:00–00:30; 08:00–12:30; 18:30–23:00

Черга 3.1: 01:30–05:30; 12:00–16:00; 22:30–24:00

Черга 3.2: 01:30–05:30; 12:00–16:00; 22:30–24:00

Черга 4.1: 12:00–19:00

Черга 4.2: 12:00–16:00; 22:30–24:00

Черга 5.1: 05:00–09:00; 15:30–19:00

Черга 5.2: 05:00–09:00; 15:30–19:00

Черга 6.1: 06:00–12:30; 15:30–20:00

Черга 6.2: 15:30–20:00

Енергетики наголошують, що графік може коригуватися у разі погіршення ситуації або аварійних відключень, але станом на ранок 24 листопада він є орієнтиром для побутових споживачів. Жителів столиці закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах ДТЕК та міської влади.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала програма «Тепла зима», в рамках якої українці можуть отримати 6500 грн.