13 грудня 2025 року Луцьк отримає свою порцію музичної магії – у РЦ «Промінь» відбудеться концерт «Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко». Початок запланований на 19:00, тривалість програми орієнтовно 80–100 хвилин, тож на гостей чекає повноцінний вечір живої музики й емоцій, пише Преса України.

Захід відбудеться за адресою: проспект Президента Грушевського, 2 – одна з найпопулярніших локацій міста для концертів і шоу. Організатори обіцяють атмосферу камерного свята, коли кожна пісня звучатиме дуже особисто й близько.

Чим особливий дует Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко

Творчий і сімейний тандем Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко давно став символом поєднання сили та ніжності на українській сцені. Їхні голоси органічно переплітаються, створюючи особливу хімію на сцені, а пісні часто стають саундтреком до важливих моментів у житті слухачів.

У кожному дуеті відчувається справжня історія стосунків, довіри й підтримки, а сольні номери підкреслюють індивідуальний характер кожного артиста. Саме тому концерт у Луцьку подають як «особливу зустріч», яку складно порівняти зі звичайним виступом.

Програма вечора: хіти, нові пісні та жива лірика

У програмі заявлені як найвідоміші хіти, так і нові композиції, які тільки починають свій шлях до сердець слухачів. Шанувальники зможуть почути пісні, що вже стали класикою для пари, зокрема «Коханий», «Кульбаби», «Квітка-душа» та інші ліричні композиції.

Формат концерту розрахований на те, щоб глядачі змогли «відключитися» від щоденних турбот, поринути в атмосферу живого звучання й провести вечір разом з близькою людиною. Лунатимуть історії про кохання, підтримку, довіру й внутрішню силу, які знаходять відгук у різних поколінь.

Умови для глядачів та безпека під час концерту

Організатори події наголошують, що захід адаптований до реалій воєнного часу. У разі повітряної тривоги концерт буде призупинено, а глядачів попросять пройти до найближчого укриття; після відбою виступ за можливості продовжать.

Дітям до 6 років вхід вільний без надання окремого місця, що робить подію більш доступною для сімей.

Концерт рекомендований для аудиторії 15+, тож це чудовий варіант вечірнього дозвілля як для пар, так і для компаній друзів. На самому майданчику гостям запропонують базову інфраструктуру – зручні сидячі місця, можливість придбати напої та провести час у комфортних умовах перед початком виступу.

Квитки: вартість та де придбати

Квитки на концерт «Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко» у Луцьку доступні в кількох цінових категоріях – від 490 до 1150 гривень залежно від сектору та розташування місця в залі. Це дає можливість обрати як більш бюджетний варіант, так і місця ближче до сцени.

Придбати квитки можна онлайн на кількох перевірених квиткових сервісах: офіційні продажі відкриті на Concert.ua,Karabas.com, Kontramarka.ua, а також через віджет продажів на сайтах квиткових партнерів РЦ «Промінь». Квитки продаються в електронному форматі, тож достатньо показати їх з екрана смартфона при вході.

Вечір, який хочеться розділити не лише з музикою

Цей концерт стане чудовою нагодою провести грудневий вечір у компанії двох яскравих представників української сцени, що вміють говорити з публікою мовою музики. Ліричні тексти, впізнавані мелодії й харизма артистів створять атмосферу, в якій хочеться усміхатися, згадувати важливі моменти й мріяти про нові.

Для когось це буде перше знайомство з дуетом, для когось – можливість знову почути улюблені пісні наживо, але в обох випадках цей вечір має всі шанси залишитися в пам’яті надовго.

