Мережа МакДональдз оголосила про старт масштабної кампанії, присвяченої легендарному ситкому “Друзі”, який цього року святкує своє 30-річчя. Українські фанати серіалу отримають можливість придбати спеціальні тематичні комбо та колекційні фігурки головних героїв шоу.

Інформацію про це підтвердили у компанії, зазначивши, що МакДональдз готує «приємний сюрприз» для своїх українських клієнтів, передає Преса України.

Коли з’являться фігурки “Друзів” у МакДональдз?

Головна інтрига кампанії, що хвилює шанувальників, — це дата старту акції. Хоча точні терміни запуску поки не розкриті, в компанії підтвердили, що ажіотаж серед фанатів абсолютно виправданий.

«Так, це правда, що кампанія, присвячена серіалу “Друзі”, незабаром з’явиться в Україні. Однак дату старту і деталі ми поки не розкриваємо. Але ви можете слідкувати за оновленнями на наших офіційних ресурсах — сайті та соцмережах, де ми першими ділимося новинами», — зазначили в прес-службі МакДональдз.

На запитання, чи буде кампанія запущена цього року або вже наступного, у МакДональдз відповіли, що «не можуть повідомити». Водночас додали: «Ми хочемо, щоб це був приємний сюрприз для всіх».

Що відомо про Friends Box і фігурки

Відомо, що українці зможуть отримати не лише тематичні сувеніри та чашки, а й спеціальні набори, присвячені культовому серіалу, який виходив з 1994 по 2004 рік.

За аналогією з іншими країнами, зокрема Іспанією та Німеччиною, в Україні, ймовірно, будуть доступні так звані Friends Box — спеціальні комбо-набори для дорослих. Вони включатимуть бургер на вибір (БігМак, Роял Чізбургер, Роял Делюкс, МакЧікен), картоплю фрі, напій та спеціальний соус “Маринара від Моніки”, що є прямим відсиланням до кулінарних уподобань героїні Моніки Геллер.

Цікаво, що МакДональдз для просування акції використовує відомий вислів Джої: “Джої не ділиться їжею”.

Як виглядають колекційні фігурки героїв

Кожен Friends Box буде містити одну з шести колекційних фігурок головних героїв серіалу: Джої, Чендлера, Моніки, Роса, Фібі та Рейчел. Кожна фігурка буде оформлена з характерними елементами, що робить її миттєво впізнаваною для фанатів:

Моніка — у шефській шапочці

— у шефській шапочці Рос — з мавпою Марселем на волоссі

— з мавпою Марселем на волоссі Джої і Чендлер — з півнем і качкою

— з півнем і качкою Фібі — грає на гітарі

— грає на гітарі Рейчел — з її культовою зачіскою

Зазначимо, що в Іспанії для презентації набору був випущений 45-секундний ролик, в якому актори, схожі на героїв серіалу, розкривають коробки з фігурками в кав’ярні, яка нагадує знакову Central Perk.

Ажіотаж серед фанатів

Колекційні фігурки вже викликали справжній ажіотаж серед фанатів і колекціонерів по всьому світу. Деякі рідкісні екземпляри, наприклад, Рос з Марселем, вже продаються на світових онлайн-майданчиках, таких як eBay, за ціною від 50 доларів.

Проте це не лякає українських фанатів “Друзів”, які активно коментують пости МакДональдз в Instagram і навіть висловлюють намір «ночувати під рестораном», щоб першими придбати довгоочікувані фігурки героїв культового ситкому.

