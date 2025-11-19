Сьогодні, 19 листопада, мережа McDonald’s в Україні офіційно повідомила про запуск трьох нових сніданкових позицій лінійки «МакМафін® Авокадо». У меню з’явились варіанти — з яйцем, з курятиною і зі свининою — в м’якій булочці з пастою з алігаторової груші (авокадо‑пастою), свіжим томатом і руколою. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт McDonald’s.

Новинки: що саме

«МакМафін® Авокадо з яйцем» — класичне поєднання авокадо‑пасти, яйця, томата і руколи у м’якій булочці.

«МакМафін® Авокадо з куркою» — варіант із ніжною курячою котлетою, авокадо‑пастою, томатом і руколою.

«МакМафін® Авокадо зі свининою» — котлета зі свинини, авокадо‑паста, томат і рукола в булочці.

Компанія позиціонує ці продукти як «легкий і збалансований сніданок для ідеального старту дня».

Screenshot Screenshot

Ціни та доступність

За інформацією пресслужби мережі, ціни орієнтовно наступні: варіант із яйцем – 102 грн, із курятиною чи свининою – 148 грн. Ціни можуть варіюватися залежно від локації ресторану.

Чому це важливо

McDonald’s розширює сніданкове меню в Україні, додаючи нові смаки та складники — насамперед авокадо‑пасту, що підкреслює тренд на здоровіший вибір. Варіативність — три модифікації (яйце, курка, свинина) — дозволяє звернутись до різних смакових уподобань. Збалансоване поєднання (авокадо‑паста, рукола, томат) створює відчуття свіжості та легкості, що особливо актуально для сніданків.

Що варто знати перед покупкою

Новинки доступні в рамках розділу сніданків. У меню на сайті вони вже згадуються як частина сніданкової пропозиції.

Деякі ресторани можуть тимчасово мати обмежену кількість нових позицій, тому варто уточнювати асортимент безпосередньо у конкретному закладі.

Якщо ви дотримуєтесь дієти або маєте алергію — зверніть увагу на склад. McDonald’s нагадує, що на кухнях можуть одночасно використовуватись інгредієнти, які містять алергени.

Нові МакМафіни з авокадо — це свіжий старт сніданкового меню McDonald’s в Україні. Якщо шукаєте швидкий, смачний і більш легкий варіант з ранку, варіанти з авокадо можуть стати чудовим вибором. Проте, як і з будь‑яким фаст‑фудом, важливо пам’ятати про баланс і враховувати індивідуальні харчові обмеження.

