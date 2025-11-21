З 22 по 23 листопада 2025 року на Землі очікуються магнітні бурі середньої і слабкої інтенсивності, що можуть мати вплив на атмосферні та технічні процеси. За даними прогнозів, магнітне поле буде зазнавати коливань, які можуть позначитися на здоров’ї людей, особливо тих, хто чутливий до геофізичних змін, а також на роботі деяких технологічних систем. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Прогноз на 22 листопада: помірна буря

22 листопада 2025 року очікується магнітна буря з індексом Kp 4–6 (G1–G2 — помірна буря). Це означає, що магнітні коливання будуть достатньо сильними, аби викликати помірні геофізичні явища. Хоча збурення поступово слабшатимуть, їхні залишкові ефекти можуть тривати протягом дня, створюючи певні складнощі, зокрема в роботі навігаційних систем, супутникових зв’язків та можливими впливами на здоров’я чутливих людей.

Очікування на 22 листопада:

Магнітні коливання досягнуть максимуму до середини дня.

Поступова стабілізація магнітосфери очікується до вечора.

Можливі незначні проблеми з навігаційними та комунікаційними технологіями.

Легка втома, головний біль та дискомфорт у метеозалежних осіб.

Прогноз на 23 листопада: слабка буря

23 листопада 2025 року магнітна буря ослабне до рівня Kp 3–4 (G1 — слабка буря), і основний період збурень завершиться. Магнітне поле повернеться до нормального рівня з низьким ризиком значних впливів. Це буде останній етап бурі, який не повинен спричинити серйозних проблем. Стабілізація магнітного поля дозволить значно зменшити негативний вплив на атмосферні процеси та технічні системи.

Очікування на 23 листопада:

Магнітне поле поступово повертається до нормального рівня.

Залишкові ефекти від попередньої бурі можуть проявлятися, але з меншим впливом.

Низький ризик серйозних геофізичних явищ.

Технічні системи працюватимуть стабільно, без значних перешкод.

Вплив магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на здоров’я людей, зокрема тих, хто має серцево-судинні захворювання або є метеозалежними. Серед симптомів можуть бути головний біль, стомлюваність, порушення сну та зниження працездатності. Також є ризик збою в роботі навігаційних систем та супутникових зв’язків, що може позначитись на функціонуванні технічних засобів.

Поради для населення

Людям, чутливим до змін в магнітному полі, слід уникати фізичних навантажень та стресів у ці дні.

Якщо ви відчуваєте нездужання, спробуйте більше відпочивати, пити достатню кількість води та відмовитися від важкої їжі.

Слідкуйте за новинами і не забувайте про оновлення прогнозів.

Магнітні бурі — природний процес, але вони можуть мати тимчасовий вплив на наше самопочуття та технічні системи. Прогноз на 22-23 листопада показує, що основний вплив вже пройде до 23 листопада, коли магнітне поле стабілізується і повернеться до норми.

