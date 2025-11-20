ДТЕК оприлюднив графік стабілізаційних відключень електроенергії в Києві на 20 листопада. У зв’язку з необхідністю підтримки стабільності енергосистеми, на різних територіях столиці будуть застосовуватися відключення електропостачання. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК,
Графіки відключень електроенергії в Києві 20 листопада
Черга 1.1:
- 00:00–07:00
- 10:00–17:30
- 20:30–24:00
Черга 1.2:
- 00:00–03:30
- 06:00–07:00
- 10:00–17:30
- 20:30–24:00
Черга 2.1:
- 00:00–03:30
- 06:00–07:00
- 10:00–17:30
- 20:30–24:00
Черга 2.2:
- 00:00–03:30
- 10:00–17:30
- 20:30–24:00
Черга 3.1:
- 03:00–10:30
- 13:30–20:30
Черга 3.2:
- 03:00–10:30
- 13:30–20:30
Черга 4.1:
- 03:00–10:30
- 13:30–18:30
Черга 4.2:
- 03:00–10:30
- 13:30–21:00
Черга 5.1:
- 06:30–14:00
- 17:00–21:00
Черга 5.2:
- 00:00–03:30
- 06:30–14:00
- 17:00–21:00
Черга 6.1:
- 08:00–14:00
- 17:00–24:00
Черга 6.2:
- 06:30–14:00
- 17:00–21:00
Ці відключення будуть застосовуватися для зменшення навантаження на енергосистему та забезпечення стабільного постачання електрики на території Києва впродовж 20 листопада. Споживачам рекомендується заздалегідь підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.
