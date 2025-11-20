ДТЕК оприлюднив графік стабілізаційних відключень електроенергії в Києві на 20 листопада. У зв’язку з необхідністю підтримки стабільності енергосистеми, на різних територіях столиці будуть застосовуватися відключення електропостачання. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК,

Графіки відключень електроенергії в Києві 20 листопада

Черга 1.1:

00:00–07:00

10:00–17:30

20:30–24:00

Черга 1.2:

00:00–03:30

06:00–07:00

10:00–17:30

20:30–24:00

Черга 2.1:

00:00–03:30

06:00–07:00

10:00–17:30

20:30–24:00

Черга 2.2:

00:00–03:30

10:00–17:30

20:30–24:00

Черга 3.1:

03:00–10:30

13:30–20:30

Черга 3.2:

03:00–10:30

13:30–20:30

Черга 4.1:

03:00–10:30

13:30–18:30

Черга 4.2:

03:00–10:30

13:30–21:00

Черга 5.1:

06:30–14:00

17:00–21:00

Черга 5.2:

00:00–03:30

06:30–14:00

17:00–21:00

Черга 6.1:

08:00–14:00

17:00–24:00

Черга 6.2:

06:30–14:00

17:00–21:00

Ці відключення будуть застосовуватися для зменшення навантаження на енергосистему та забезпечення стабільного постачання електрики на території Києва впродовж 20 листопада. Споживачам рекомендується заздалегідь підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартує програма «Тепла зима».