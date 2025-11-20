Фабіо Вордлі, новоспечений чемпіон світу WBO у важкій вазі, розповів, чому, на його думку, Олександр Усик ухилився від обов’язкового захисту титулу.

Вордлі пояснив відмову Усика

Після того, як Олександр Усик відмовився від титулу WBO, пояс автоматично перейшов до тимчасового чемпіона, Фабіо Вордлі.

Британський боксер заявив, що Усик не захотів виходити на ринг через можливі труднощі з його стилем бою. Він пояснив, що його підхід до боксу нестандартний і здатний поставити суперника перед новими викликами.

“Я пропоную нетрадиційний стиль. Моя техніка могла бути для Усика несподіванкою, адже в боксі є свій ритм, а я можу повністю його порушити”, — сказав Вордлі.

З його слів, саме ця особливість бою давала йому реальні шанси на перемогу над українським чемпіоном.

Як Вордлі став чемпіоном WBO

Усик не виходив на ринг з часу бою з Даніелем Дюбуа влітку, і за умовами контракту мав провести захист титулу проти переможця поєдинку Вордлі — Паркер. Однак через травму українець вирішив знятися з бою і офіційно відмовився від титулу.

WBO подякувала Усикові за його значний внесок у бокс, визнавши його одним із найкращих чемпіонів сучасної епохи.

Промоутер Френк Воррен також привітав Вордлі зі здобуттям титулу, назвавши це “однією з найбільш вражаючих історій” за свою багаторічну кар’єру в боксі.

Шлях британця до чемпіонства

Фабіо Вордлі залишається непереможеним у 21 поєдинку, маючи 95% нокаут-рейту. У жовтні він здобув дострокову перемогу над Джозефом Паркером на арені O2, ставши тимчасовим чемпіоном WBO.

Вордлі почав свою професійну кар’єру в 2017 році і поступово піднімався в рейтингах. За останні два роки він переміг Джастіса Хуні, провів два складних бої з Фрейзером Кларком і виграв найбільш важливий бій кар’єри проти Паркера.

Після того як Усик вирішив залишити титул, Вордлі швидко відреагував у соцмережах: “#AndTheNew”.

Що далі?

Усик поки не оголосив дату свого повернення на ринг і не визначив, який титул планує захищати в майбутньому.

Тим часом WBO вже почала формувати список претендентів на титул Вордлі. Ймовірним наступним суперником британця вважають Мозеса Ітауму, якщо той здобуде перемогу в майбутньому поєдинку в січні.

Варто нагадати, що Усик анонсував наступний бій та поділився планами на майбутнє у боксі.