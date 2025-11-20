За прогнозами NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, 21 листопада очікується підвищена сонячна активність, що може вплинути на самопочуття людей і роботу технічних систем.
Преса України з посиланням на РБК-Україна ділиться найактуальнішими прогнозами від вчених, ймовірними наслідками таких явищ і порадами, як полегшити стан у ці дні.
Прогноз геомагнітних бур на 21 листопада
- 21 листопада, у п’ятницю, очікуються залишкові імпульси рівня Кр 4, що відповідає рівню помірної магнітної бурі.
Що таке магнітна буря
Геомагнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потік заряджених частинок із Сонця. Інтенсивність бурі вимірюється за шкалою Kp:
- Kp 4-5 — помірна буря (G1), можуть бути незначні фізіологічні незручності.
- Kp 6-7 — сильна буря (G2-G3), можливі збої в електричних мережах, GPS і зв’язку.
Вплив на техніку та зв’язок
Під час геомагнітної бурі можливі такі проблеми:
- Перебої в роботі супутникових систем та GPS.
- Зниження якості радіозв’язку.
- Коливання напруги в енергомережах.
- Збої в роботі навігаційних приладів.
Як бурі впливають на людей
Навіть помірна буря може викликати у людей такі симптоми:
- Головний біль.
- Запаморочення.
- Перепади тиску.
- Втома.
- Сонливість.
- Дратівливість.
- Зниження концентрації уваги.
Хто в зоні ризику
Особливо чутливими до геомагнітних бур є:
- Люди з серцево-судинними захворюваннями.
- Гіпертоніки.
- Метеозалежні та метеочутливі особи.
- Люди похилого віку.
- Вагітні жінки.
- Пацієнти з хронічними неврологічними або ендокринними розладами.
Як мінімізувати вплив бурі
Лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:
- Спати не менше 7-9 годин на добу.
- Пити достатньо води, обмежити споживання кави, алкоголю та енергетиків.
- Зменшити стрес і фізичне навантаження.
- Додати у раціон більше овочів, фруктів, риби, обмежити споживання солі та жирів.
- Більше гуляти на свіжому повітрі і провітрювати приміщення.
- Дотримуватися режиму прийому ліків.
- Слідкувати за прогнозами та попередженнями від вчених.
Ці прості рекомендації допоможуть зменшити негативний вплив геомагнітних бур на організм і зберегти енергію в ці нестабільні дні.
Раніше ми розповідали, що вітаміни можуть бути небезпечними.