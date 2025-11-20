За прогнозами NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, 21 листопада очікується підвищена сонячна активність, що може вплинути на самопочуття людей і роботу технічних систем.

Преса України з посиланням на РБК-Україна ділиться найактуальнішими прогнозами від вчених, ймовірними наслідками таких явищ і порадами, як полегшити стан у ці дні.

Прогноз геомагнітних бур на 21 листопада

21 листопада, у п’ятницю, очікуються залишкові імпульси рівня Кр 4, що відповідає рівню помірної магнітної бурі.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потік заряджених частинок із Сонця. Інтенсивність бурі вимірюється за шкалою Kp:

Kp 4-5 — помірна буря (G1), можуть бути незначні фізіологічні незручності.

— помірна буря (G1), можуть бути незначні фізіологічні незручності. Kp 6-7 — сильна буря (G2-G3), можливі збої в електричних мережах, GPS і зв’язку.

Вплив на техніку та зв’язок

Під час геомагнітної бурі можливі такі проблеми:

Перебої в роботі супутникових систем та GPS.

Зниження якості радіозв’язку.

Коливання напруги в енергомережах.

Збої в роботі навігаційних приладів.

Як бурі впливають на людей

Навіть помірна буря може викликати у людей такі симптоми:

Головний біль.

Запаморочення.

Перепади тиску.

Втома.

Сонливість.

Дратівливість.

Зниження концентрації уваги.

Хто в зоні ризику

Особливо чутливими до геомагнітних бур є:

Люди з серцево-судинними захворюваннями.

Гіпертоніки.

Метеозалежні та метеочутливі особи.

Люди похилого віку.

Вагітні жінки.

Пацієнти з хронічними неврологічними або ендокринними розладами.

Як мінімізувати вплив бурі

Лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

Спати не менше 7-9 годин на добу.

Пити достатньо води, обмежити споживання кави, алкоголю та енергетиків.

Зменшити стрес і фізичне навантаження.

Додати у раціон більше овочів, фруктів, риби, обмежити споживання солі та жирів.

Більше гуляти на свіжому повітрі і провітрювати приміщення.

Дотримуватися режиму прийому ліків.

Слідкувати за прогнозами та попередженнями від вчених.

Ці прості рекомендації допоможуть зменшити негативний вплив геомагнітних бур на організм і зберегти енергію в ці нестабільні дні.

