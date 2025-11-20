Close Menu
П'ятниця, 21 Листопада

Прогноз магнітних бур на пʼятницю, 21 листопада: якою буде сонячна активність

21 листопада очікується підвищена сонячна активність, що може вплинути на самопочуття людей і роботу технічних систем.
Дяченко Олена  Здоров'я
За прогнозами NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, 21 листопада очікується підвищена сонячна активність, що може вплинути на самопочуття людей і роботу технічних систем.

Преса України з посиланням на РБК-Україна ділиться найактуальнішими прогнозами від вчених, ймовірними наслідками таких явищ і порадами, як полегшити стан у ці дні.

Прогноз геомагнітних бур на 21 листопада

  • 21 листопада, у п’ятницю, очікуються залишкові імпульси рівня Кр 4, що відповідає рівню помірної магнітної бурі.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потік заряджених частинок із Сонця. Інтенсивність бурі вимірюється за шкалою Kp:

  • Kp 4-5 — помірна буря (G1), можуть бути незначні фізіологічні незручності.
  • Kp 6-7 — сильна буря (G2-G3), можливі збої в електричних мережах, GPS і зв’язку.

Вплив на техніку та зв’язок

Під час геомагнітної бурі можливі такі проблеми:

  • Перебої в роботі супутникових систем та GPS.
  • Зниження якості радіозв’язку.
  • Коливання напруги в енергомережах.
  • Збої в роботі навігаційних приладів.

Як бурі впливають на людей

Навіть помірна буря може викликати у людей такі симптоми:

  • Головний біль.
  • Запаморочення.
  • Перепади тиску.
  • Втома.
  • Сонливість.
  • Дратівливість.
  • Зниження концентрації уваги.

Хто в зоні ризику

Особливо чутливими до геомагнітних бур є:

  • Люди з серцево-судинними захворюваннями.
  • Гіпертоніки.
  • Метеозалежні та метеочутливі особи.
  • Люди похилого віку.
  • Вагітні жінки.
  • Пацієнти з хронічними неврологічними або ендокринними розладами.

Як мінімізувати вплив бурі

Лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

  • Спати не менше 7-9 годин на добу.
  • Пити достатньо води, обмежити споживання кави, алкоголю та енергетиків.
  • Зменшити стрес і фізичне навантаження.
  • Додати у раціон більше овочів, фруктів, риби, обмежити споживання солі та жирів.
  • Більше гуляти на свіжому повітрі і провітрювати приміщення.
  • Дотримуватися режиму прийому ліків.
  • Слідкувати за прогнозами та попередженнями від вчених.

Ці прості рекомендації допоможуть зменшити негативний вплив геомагнітних бур на організм і зберегти енергію в ці нестабільні дні.

