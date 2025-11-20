В четвер, 20 листопада, знову діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії для Київської області. Відключення електрики будуть проводитися для різних черг згідно з певними часовими проміжками для підтримки стабільності енергетичної мережі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла в Київської області на 20 листопада

Черга 1.1: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30;

Черга 1.2: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30;

Черга 2.1: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00;

Черга 3.1: 02:30–09:30, 08:00–09:00, 12:30–23:30;

Черга 3.2: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;

Черга 4.1: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;

Черга 4.2: 02:30–09:30, 13:00–18:00, 23:30–24:00;

Черга 5.1: 06:00–13:00, 16:30–23:30;

Черга 5.2: 06:00–13:00, 16:30–20:00;

Черга 6.1: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00;

Черга 6.2: 05:30–12:30, 16:30–20:00.

Ці відключення є частиною заходів для збереження стабільної роботи енергосистеми Київської області. Жителям рекомендується враховувати вказані часові рамки та готуватися до тимчасових перебоїв у постачанні електроенергії.

ДТЕК закликає слідкувати за оновленнями на своїх офіційних платформах, оскільки ситуація може змінюватися, і в разі необхідності відбудуться коригування в графіках.

