Мережа супермаркетів Сільпо запускає акцію «Цінотижики», яка діє з 20 по 26 листопада 2025 року. Це чудова можливість запастися улюбленими товарами за вигідними цінами та суттєво заощадити, пише Преса України. У межах акції знижками охоплено широкий асортимент: продукти харчування, напої, снеки, товари для дому, побутова хімія тощо.

Що варто взяти

Ось добірка товарів з акційних пропозицій «Цінотижики»:

Томат Azura Черрі 250 г — 59,90 грн (було 96,49 грн) −38%.

Набір вішаків Home&Care 40,5 см, 10 шт — 129,00 грн (було 299,00 грн) −57%.

Віскі High Commissioner Blended Scotch 1 л — 399,00 грн (було 799,00 грн) −50%.

Арахіс смажений солоний 500 г — 69,99 грн (було 119,00 грн) −41%.

Чипси Lay’s Max рифлені сметана-цибуля 95 г — 36,99 грн (було 65,99 грн) −44%.

Ківі Голд кошик — 59,99 грн (було 89,99 грн) −33%.

Пельмені «Три ведмеді Мішутка» з м’ясом курчат 400 г — 67,99 грн (було 110,00 грн) −38%.

Бекон «Алан» с/к в/ґ, нарізка 100 г — 74,99 грн (було 144,00 грн) −48%.

Кукурудза «Премія»® цукрова консервована 340 г — 34,99 грн (було 58,99 грн) −41%.

Кава зернова «Віденська кава Львівська ранкова» 1000 г — 499 грн (було 699 грн) −29%.

Інші акційні товари шукайте на сайті у розділі «Цінотижики» або в магазинах мережі.

Як скористатися акцією

Перейдіть у будь‑який супермаркет «Сільпо» або в онлайн-магазин мережі.

Обирайте товари з позначкою «Цінотижики» — саме на них діє акційна ціна.

Зверніть увагу: знижки діють лише до 26 листопада 2025 року включно.

Товари можуть бути в кількості обмеженої, тому радимо купувати вчасно.

Завантажте мобільний застосунок або зареєструйте програму «Власний Рахунок» — це дозволяє контролювати бонуси й акції.

Не пропустіть шанс оновити запаси улюблених продуктів та зекономити до десятків відсотків. Акція «Цінотижики» – це зручна нагода закупитись вигідно перед зимою!

Також варто звернути увагу на акцію «Економія» в АТБ з 19 по 25 листопада.