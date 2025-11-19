На 19 листопада 2025 року для Києва запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії за погодинним графіком. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Обмеження стосуються всіх шести черг, причому більшість із них матиме по два або три проміжки без електропостачання протягом доби. Такий режим дозволяє рівномірніше розподілити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень у пікові години споживання.

Киянам радять заздалегідь з’ясувати свою чергу за адресою та звірити час вимкнень, аби правильно спланувати роботу, навчання та побутові справи. Важливо враховувати, що за зміни ситуації в енергосистемі графік можуть додатково коригувати, про що оперативно повідомлятимуть у офіційних каналах.

Графіки відключення світла в столиці на 19.11

Черга 1.1 – відключення світла з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00.

Черга 1.2 – відключення світла з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00.

Черга 2.1 – відключення світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00.

Черга 2.2 – відключення світла з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00.

Черга 3.1 – відключення світла з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

Черга 3.2 – відключення світла з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

Черга 4.1 – відключення світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

Черга 4.2 – відключення світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

Черга 5.1 – відключення світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 21:30.

Черга 5.2 – відключення світла з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Черга 6.1 – відключення світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Черга 6.2 – відключення світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Як підготуватися киянам до запланованих відключень

З огляду на те, що для більшості черг у Києві 19 листопада передбачено по два–три періоди без електрики, мешканцям варто заздалегідь організуватися, аби зменшити незручності. Доцільно скласти для всієї родини простий «розклад дня» з урахуванням того, коли у вашій черзі вимикатимуть світло. Це особливо актуально для сімей із дітьми, людей, які працюють з дому, а також тих, чий побут значною мірою залежить від електроприладів. Напередодні бажано переконатися, що всі телефони та інша техніка заряджені, ліхтарики справні, а свічок і батарейок вистачить на кілька годин темряви. Також варто заздалегідь продумати, як готувати їжу та чим зайнятися у години без електроенергії, щоб вимкнення не стали стресом.

Перед стартом стабілізаційного графіка киянам можуть допомогти такі дії:

попередньо зарядити мобільні телефони, павербанки, ноутбуки та інше важливе обладнання;

зробити запас питної води й продуктів, які не потребують тривалого приготування або швидко розігріваються;

тримати під рукою ліхтарики, свічки чи акумуляторні лампи для вечірнього освітлення;

планувати роботу «енергоємної» техніки (пральні машини, духові шафи, бойлери) на години, коли електропостачання гарантовано буде;

за можливості встановити в телефоні нагадування про початок і завершення відключень, щоб вчасно зберігати файли й не переривати важливі справи.

