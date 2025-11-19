19 листопада 2025 року для Одещини діє погодинний графік стабілізаційних відключень. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Обмеження застосовуватимуть для всіх шести черг, причому частина споживачів кілька разів на добу залишатиметься без електроенергії. Такий режим пояснюється необхідністю збалансувати енергосистему та зменшити ризики аварійних відключень у пікові години споживання.

Жителям області важливо уважно перевірити свою чергу та спланувати справи, які потребують електроенергії, з урахуванням вказаних проміжків. Рекомендується орієнтуватися саме на офіційні повідомлення оператора електромереж, оскільки за потреби графік можуть коригувати протягом дня.

Графіки відключення світла на Одещині 19 листопада

Черга 1.1 – відключення світла з 07:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:00.

Черга 1.2 – відключення світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 18:00.

Черга 2.1 – відключення світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30.

Черга 2.2 – відключення світла з 03:00 до 06:30 та з 15:00 до 20:30.

Черга 3.1 – відключення світла з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.

Черга 3.2 – відключення світла з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.

Черга 4.1 – відключення світла з 06:30 до 10:00, з 13:00 до 13:30 та з 17:00 до 20:30.

Черга 4.2 – відключення світла з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 20:30.

Черга 5.1 – відключення світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00.

Черга 5.2 – відключення світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00.

Черга 6.1 – відключення світла з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00.

Черга 6.2 – відключення світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00.

Як підготуватися до кількох відключень протягом доби

Оскільки більшість черг мають по два-три проміжки без електроенергії, варто заздалегідь продумати, як мінімізувати незручності. Передусім бажано сформувати невеликий набір базових правил для родини, які допоможуть спокійніше проходити через перерви в електропостачанні. До такого переліку можуть увійти:

завчасне заряджання телефонів, павербанків та ноутбуків;

запас питної води та продуктів, які не потребують тривалого приготування;

використання ліхтариків, свічок або зарядних ламп для вечірнього освітлення;

перевірка роботи сигналізації, котлів та іншого обладнання, що залежить від електрики;

планування роботи з технікою (пральні машини, духовки, бойлери) у години, коли світло гарантовано є.

Виконання цих простих кроків допоможе мешканцям Одеської області комфортніше пережити день із багатьма відключеннями та зосередитися на важливих справах, не витрачаючи зайвих нервів на побутові дрібниці.

