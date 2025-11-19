День подяки у 2025 році в США відзначатимуть 27 листопада. Це четвертий четвер листопада — дата, яка не змінюється вже понад вісімдесят років. Свято є одним із найважливіших в американській культурі, а для багатьох — навіть значущим за Різдво.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, звідки взялося це свято, що воно символізує та які традиції збереглися до сьогодні.

Історія Дня подяки

Коріння свята сягає XVII століття. У 1621 році колоністи-пілігрими з Плімута (сучасний штат Массачусетс) провели спільний обід разом із представниками індіанського племені вампаноагів. Урожай того року був вдалим, і пілігрими вирішили висловити подяку Богові за допомогу та підтримку.

Понад 150 років День подяки святкувався стихійно та не мав конкретної дати. Перший “офіційний” День подяки проголосив президент Джордж Вашингтон у 1789 році. Але на національному рівні свято закріпили набагато пізніше — у 1863 році, коли Авраам Лінкольн оголосив четвертий четвер листопада днем загальної подяки. За деякими даними, він це зробив, щоб об’єднати націю під час Громадянської війни.

У 1941 році Конгрес США остаточно зафіксував дату — четвертий четвер листопада.

Що символізує День подяки

День подяки символізує вдячність — за родину, за врожай, за допомогу, за мир, за будь-які життєві зміни на краще. У сучасному вигляді це сімейне, тепле і дуже домашнє свято, коли навіть ті, хто живе далеко, намагаються повернутися додому.

В цей день паломники (англійські переселенці) і корінні жителі (Вампаноаг) об’єдналися разом за святковим столом, розділили їжу і поєднали свої культури. Це стало втіленням мирного співіснування і підкреслило вдячність паломників за те, що їм дали кров і навчили сіяти кукурудзу, ловити рибу та виживати на новій землі.

На першому святкуванні не було звичних страв, які присутні зараз. Тоді гості смакували кукурудзою, рибою, молюсками, вуграми, олениною та дикою птицею. Всі гості їли руками та сиділи на підлозі.

Головні традиції Дня подяки

Сімейна вечеря

Центральна традиція — велика вечеря в колі родини. Класичний стіл включає:

запечену індичку

журавлиновий соус

картопляне пюре

гарбузовий пиріг

кукурудзу, зелень, овочі

начинку (stuffing)

Індичка стала символом свята ще у XVIII столітті — її стало легко вирощувати, і вона була доступною більшості сімей.

Парад Мейсі

Знаменитий парад у Нью-Йорку проходить щоранку в День подяки з 1924 року. Велетенські кулі у формі мультяшних героїв, оркестри, театральні виступи — усе це транслюють по всій країні.

Волонтерство та благодійність

У США це один з найактивніших днів для доброчинності. Люди допомагають кухнями для бездомних, благодійним фондам і місцевим ініціативам. На День подяки обов’язково влаштовують святкові обіди для одиноких людей та безхатьків. Кожного року в якомусь з закладів з’являється сам президент, який роздає людям святковий обід.

Традиція “помилування індички”

Президент США щороку “помилує” одну індичку, ритуально звільняючи її від долі стати святковою стравою. Це доволі легка, але популярна традиція. Врятована індичка відправляється у зоопарк.

Старт сезонних розпродажів

Наступний після свята день — Black Friday, наймасштабніший розпродаж року, з якого починається активний сезон купівель перед Різдвом. У День подяки найчастіше — вихідний. Закриваються усі магазини та державні заклади, а люди їдуть до рідних, щоб відвідати святкове богослужіння у церкві всією родиною та сісти разом до святкового столу.

Що роблять у День подяки сьогодні

Свято давно переросло релігійні рамки й стало культурним символом. Цей день — про родину, вдячність, затишок і повернення до “домашнього коріння”. У багатьох школах проводять тематичні уроки про історію колоністів, у церквах читають молитви подяки, а в містах організовують фестивалі осіннього врожаю.

Чи святкують День подяки в Україні?

День подяки в Україні не є офіційним святом, проте деякі родини, особливо серед українців, які проживають в США, святкують його, зберігаючи традиції. Свято також іноді відзначають у великих містах України на рівні культурних заходів та благодійних ініціатив, хоча його популярність поки що залишається обмеженою.

