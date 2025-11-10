Чорна п’ятниця 2025 року стане головною подією для всіх, хто любить вигідний шопінг. У цей день торговельні мережі по всьому світу, зокрема й в Україні, пропонують величезні знижки — від 30% до 90%. Розпродажі охоплюють найпопулярніші категорії товарів: техніку, одяг, косметику, аксесуари, побутову техніку та товари для дому. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Традиція Black Friday з’явилася в Україні ще у 2013 році, і з кожним роком кількість учасників акції зростає. Тож саме час дізнатися, коли чекати Чорної п’ятниці 2025 року, як підготуватися до розпродажів і які категорії товарів обіцяють найкращі пропозиції.

Коли відбудеться чорна п’ятниця 2025 року в Україні

За міжнародною традицією, Чорна п’ятниця проводиться наступного дня після американського Дня подяки. У 2025 році це буде 28 листопада. Більшість українських магазинів підтримують цю дату, хоча деякі можуть почати акції вже з 25 листопада.

Розпродажі зазвичай тривають упродовж кількох днів — з 23 по 30 листопада, а згодом переходять у Кіберпонеділок (1 грудня), який присвячений онлайн-знижкам.

Де шукати найкращі пропозиції

Попри те, що Чорна п’ятниця не є офіційним святом в Україні, великі мережі традиційно влаштовують масштабні акції. Найвигідніші пропозиції очікуються в магазинах Rozetka, Comfy, Eldorado, Kasta, EpicenterK, Allo, Citrusта інших.

Знижки охоплять такі категорії:

смартфони, телевізори, ноутбуки та іншу електроніку;

побутову техніку;

одяг, взуття та аксесуари;

косметику, парфумерію та товари для догляду;

предмети інтер’єру, декор і побутові дрібниці.

Історія Чорної п’ятниці

Коріння Black Friday сягає 1960-х років у США. За однією з версій, назву придумали філадельфійські поліцейські, які описували хаос після Дня подяки, коли вулиці заповнювали покупці. Інша версія пов’язана з бухгалтерським терміном — у цей день магазини переходили з “червоних” (збиткових) у “чорні” (прибуткові) записи.

В Україні традиція розпродажів з’явилася 2013 року, спочатку в інтернет-магазинах, а згодом поширилася й на офлайн-торгівлю. Сьогодні це вже невід’ємна частина передноворічного сезону покупок.

Як підготуватися до Чорної п’ятниці 2025 року

Експерти радять заздалегідь підготуватися до дня знижок, щоб не потрапити на маркетингові пастки:

Складіть список покупок. Визначте, що саме потрібно купити — техніку, одяг чи подарунки. Перевірте ціни наперед. Так ви зможете побачити справжній розмір знижок. Підпишіться на розсилки. Багато брендів попереджають про акції завчасно. Оберіть формат покупок. Онлайн-замовлення зручне, але офлайн дозволяє перевірити якість товару. Уникайте шахраїв. Перевіряйте посилання й купуйте лише на офіційних сайтах. Плануйте бюджет. Визначте ліміт і дотримуйтесь його, щоб уникнути імпульсивних витрат.

Що купувати в Чорну п’ятницю 2025 року

Електроніка та гаджети — знижки до 50%. Серед брендів: Apple, Samsung, Lenovo, Xiaomi.

— знижки до 50%. Серед брендів: Apple, Samsung, Lenovo, Xiaomi. Одяг і взуття — знижки до 70%. Серед брендів: Nike, Adidas, Puma, UGG.

— знижки до 70%. Серед брендів: Nike, Adidas, Puma, UGG. Косметика та засоби догляду — знижки до 60%. Серед брендів: L’Oreal, Garnier, Maybelline.

— знижки до 60%. Серед брендів: L’Oreal, Garnier, Maybelline. Товари для дому — знижки до 40%. Серед брендів: Philips, Tefal, Bosch.

— знижки до 40%. Серед брендів: Philips, Tefal, Bosch. Побутова техніка — знижки до 45%. Серед брендів: LG, Electrolux, Gorenje.

Чорна п’ятниця 2025 року в Україні пройде 28 листопада, але полювання за знижками почнеться ще за кілька днів. Це чудова нагода придбати омріяні речі, оновити техніку або підготувати подарунки до свят, головне — підходити до покупок з розумом і холодною головою.

Раніше ми розповідали про грандіозний розпродаж до Дня шопінгу на Rozetka 6-12 листопада.