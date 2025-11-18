Сьогодні, 18 листопада, в мережі АЛЛО доступний робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum 5 за акційною ціною. Це сучасний пристрій, який забезпечить ефективне очищення вашого дому за допомогою інтелектуальних технологій, повідомляє Преса України.

Товар дня в АЛЛО 18.11

Робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum 5:

Висока потужність всмоктування для ефективного прибирання.

Інтелектуальне управління, що дозволяє робот-пилососу адаптуватися до різних типів покриттів.

Вбудований датчик для автоматичного регулювання потужності очищення.

Це ідеальний вибір для тих, хто шукає зручне і швидке рішення для прибирання в домі, з економією завдяки акційним умовам.

Screenshot

Важливо! Пропозиція діє лише до 18 листопада, тому поспішайте скористатися можливістю.

Як оформити покупку

Відвідайте сайт мережі магазинів АЛЛО або завітайте до найближчого офлайн‑магазину. Знайдіть товар‑дня — робот‑пилосос Xiaomi Robot Vacuum 5, який в рамках акції доступний за спеціальною ціною. Додайте товар у кошик або зверніться до консультанта в магазині, уточнивши умови акції. Оберіть спосіб оплати: повна оплата одразу, або скористайтеся можливістю оформлення в кредит чи частинами. Після оплати або оформлення замовлення очікуйте доставку або самовивіз — зверніть увагу на можливий ліміт акційних товарів.

Чому варто взяти участь в акції

Значна знижка — модель зазвичай коштує значно більше, ніж в акції; це шанс отримати топ‑преміум пристрій за нижчою ціною.

— модель зазвичай коштує значно більше, ніж в акції; це шанс отримати топ‑преміум пристрій за нижчою ціною. Високі харaктеристики : модель має потужне всмоктування до 20 000 Па, просунуту навігацію, самообслуговуючу базу.

: модель має потужне всмоктування до 20 000 Па, просунуту навігацію, самообслуговуючу базу. Універсальність — пристрій підходить для сухого й вологого прибирання, підходить для різних типів поверхонь та меблів.

Обмежений період акції — пропозиція діє лише до 18 листопада або поки є наявність, тому дієть принцип «хто перший».

Допомагає заощадити час та сили на прибиранні завдяки інтелектуальним функціям і високій автоматизації.

Оформлення покупки сьогодні означає не лише вигідну ціну, але й отримання преміального гаджету, який справді може змінити побут на краще — тому акція варта уваги.

Також ми розповідали, що в Епіцентрі продовжується великий листопадовий сейл до 27 листопада.