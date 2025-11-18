15 листопада 2025 року Андрій Полунін раптово помер після ветеранського матчу у місті Луцьк. Йому було всього 55 років. Трагедія сталася після того, як він взяв участь у матчі, де грав за команду ветеранів. Вся футбольна спільнота України висловила свої співчуття, відзначаючи, що смерть Полуніна стала великим ударом для українського футболу. Про це повідомляє Преса України з посиланням на УНІАН.

Життя і кар’єра

Андрій Вікторович Полунін народився 5 березня 1971 року в Дніпропетровську (тепер — Дніпро). Саме там він розпочав свій футбольний шлях, ставши вихованцем місцевої школи. У професійному футболі він дебютував у 1989 році, коли став гравцем «Шахтаря Павлоград». З 1990 до 1996 року Полунін був частиною команди «Дніпро», за яку провів понад 150 матчів і забив 23 голи.

Після цього він виступав за низку клубів, зокрема «ЦСКА Київ», «Кривбас» і «Карпати Львів». У 1998-2002 роках він грав в Німеччині за клуби «1. FC Nürnberg», «FC St. Pauli» і «Rot-Weiss Essen».

Андрій Полунін також був гравцем національної збірної України, де зіграв 9 матчів у 1992-1995 роках, забивши один гол у ворота збірної Італії під час відбору до Євро-1996.

Внесок в український футбол

Андрій Полунін був не лише видатним гравцем, а й важливою постаттю в розвитку українського футболу після завершення своєї кар’єри. Як півзахисник, він зробив вагомий внесок у команду «Дніпро», де провів більшу частину своєї кар’єри, допомагаючи клубу здобувати призові місця в чемпіонаті України. Полунін також мав значний досвід виступів на міжнародній арені, що дозволило йому привнести нові підходи в український футбол.

Після завершення ігрової кар’єри він активно працював на керівних посадах в українських клубах. У ролі спортивного директора та скаута він сприяв розвитку молодих футболістів і покращенню інфраструктури клубів. Одним із його головних досягнень стало впровадження нових стандартів скаутингу, що дозволило Україні знайти нові таланти і підготувати їх до високого рівня гри на міжнародній арені.

Крім того, Полунін активно підтримував розвиток футболу в Україні через свою участь у низці проектів, що мали на меті популяризацію цього виду спорту серед молоді. Він завжди залишався наставником для нових поколінь футболістів, передаючи їм свій досвід і знання про командну роботу та дисципліну на полі.

Таким чином, внесок Андрія Полуніна у розвиток українського футболу не обмежувався лише його досягненнями як гравця. Його робота на посаді функціонера значно вплинула на покращення стану українського футболу, допомагаючи новим поколінням спортсменів досягати високих результатів на міжнародній арені.

