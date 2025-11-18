18 листопада 2025 року великий інтернет-провайдер Cloudflare зазнав безпрецедентного технічного збою, який призвів до збоїв у роботі численних онлайн-сервісів. Ця проблема вплинула на роботу десятків найбільших платформ, зокрема Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter), а також стрімінгових сервісів YouTube і Spotify. Крім того, частково постраждали й сервіси Google та ChatGPT. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Медіа ХАБ.

Причини збоїв

Cloudflare підтвердив, що проблема стосується глобальної інфраструктури компанії, включаючи панелі керування, API та маршрутизацію трафіку. Користувачі відзначають масові помилки 500 Internal Server Error, які вказують на серйозний внутрішній збій у системах Cloudflare.

Вплив на користувачів

Користувачі не можуть увійти до акаунтів, оновлювати стрічки новин або користуватися іншими функціями платформ.

Проблеми зачепили як соціальні мережі, так і інші популярні сервіси, що використовують Cloudflare для забезпечення безпеки та швидкості.

Через збої в інфраструктурі навіть сайт Downdetector, призначений для перевірки доступності сервісів, не працює.

Технічний статус і рекомендації

Cloudflare працює над відновленням сервісів і вже повідомив, що досліджує проблему, яка «можливо впливає на кілька клієнтів». Оскільки проблема не була вирішена негайно, користувачі можуть спробувати отримати доступ до сервісів пізніше.

Що робити користувачам

Перевіряти стан сервісів: Слідкуйте за оновленнями через офіційні канали або інші альтернативні сервіси моніторингу. Зберігати важливу інформацію: Якщо доступ до сервісів тимчасово недоступний, не забудьте зберегти необхідні дані, поки проблема не буде вирішена. Служба підтримки: Якщо ви використовуєте сервіси для бізнесу або розробки, зверніться до служби підтримки для уточнень та допомоги.

Збій у роботі Cloudflare показує, наскільки сильно інтернет-залежність від кількох великих провайдерів інфраструктури. Проблеми в одній компанії можуть вплинути на мільйони користувачів по всьому світу. Очікується, що з часом проблема буде виправлена, але на даний момент точний час відновлення невідомий.

Раніше ми розповідали, що збій у серверах Amazon спричинив велике Інтернет-відключення.