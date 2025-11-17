З 15 листопада в Україні стартувала президентська програма “Зимова підтримка”, що передбачає надання одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 гривень. За перші кілька днів програму вже підтримали 5 мільйонів українців.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на публікацію прем’єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.

Хто може отримати одноразову грошову допомогу

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про запуск програми “Зимова підтримка” 15 листопада. Вона уточнила, що програма передбачає “можливості та послуги, які допоможуть українцям комфортно пройти зимовий період”.

Заявку на одноразову грошову допомогу можуть подати всі громадяни України, які перебувають на території країни. Для дітей заявку можуть подати їхні батьки або опікуни.

Як і до якого числа потрібно подати заявку

Подати заявку на участь у програмі “Зимова підтримка” можна двома способами:

Через додаток “Дія” — з 15 листопада.

Через “Укрпошту” — з 18 листопада.

Заявки потрібно подавати до 24 грудня 2025 року.

На 17 листопада вже 5 мільйонів українців подали заявки через онлайн-системи, з них 951 613 — на отримання допомоги для дітей.

Як швидко отримати “зимову тисячу”

Після подачі заявки через “Дію” користувач отримує підтвердження обробки заявки та замовлення виплати. Гроші зараховуються на картку “Національний кешбек” протягом 10 днів.

Пенсіонери та отримувачі соціальних виплат, які користуються “Укрпоштою”, отримають 1000 гривень автоматично на рахунок, на який надходять їхні пенсії або допомоги. Для цього їм не потрібно робити нічого додатково.

Якщо пенсія надходить на рахунок у банку, а людина не використовує додаток “Дія”, з 18 листопада до 24 грудня включно, їй потрібно звернутися до відділення “Укрпошти” або подати заявку письмово.

До якого числа та на що можна витратити гроші

Гроші, отримані через програму “Зимова підтримка”, потрібно витратити до 30 червня 2026 року.

Ці кошти можна використати на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків;

продукти харчування українського виробництва (окрім підакцизних);

книги;

поштові послуги;

благодійні внески.

Також, за словами прем’єр-міністра, отримані через “Укрпошту” кошти можна витратити на товари українського виробництва, що продаються через АТ “Укрпошта”, або на оплату послуг, які надаються через відділення “Укрпошти”, зокрема на поштові сервіси, комунальні послуги та перекази на Сили оборони.

Додаткові рекомендації

Юлія Свириденко порекомендувала ознайомитися з усіма деталями щодо державної підтримки українців у зимовий період на офіційному сайті програми — zyma.gov.ua.

Нагадуємо, що програма “Зимова підтримка” є частиною комплексу рішень уряду України, спрямованих на підтримку громадян в умовах складного зимового періоду в час повномасштабної війни.

Раніше ми також розповідали про програму «Тепла зима», в рамках якої можна отримати 6500 грн допомоги від держави.