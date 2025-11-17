У понеділок, 17 листопада, у Києві знову діятимуть графіки відключень електроенергії. В окремих випадках одна перерва в електропостачанні може тривати до 5 годин поспіль.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

У компанії зазначили, що 17 листопада електроенергію в столиці вимикатимуть за таким розкладом:

черга 1.1 – електроенергії не буде з 00:00 до 02:30 та з 08:30 до 12:30;

черга 1.2 – електроенергії не буде з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;

черга 2.1 – електроенергії не буде з 19:00 до 23:00;

черга 2.2 – електроенергії не буде з 00:00 до 02:30, з 10:00 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;

черга 3.1 – електроенергії не буде з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00;

черга 3.2 – електроенергії не буде з 12:00 до 16:00;

черга 4.1 – електроенергії не буде з 02:00 до 06:00, з 14:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;

черга 4.2 – електроенергії не буде з 02:00 до 06:00, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;

черга 5.1 – електроенергії не буде з 05:30 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;

черга 5.2 – електроенергії не буде з 05:30 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;

черга 6.1 – електроенергії не буде з 15:30 до 19:30;

черга 6.2 – електроенергії не буде з 08:00 до 10:30 та з 15:30 до 20:30.

У ДТЕК наголосили, що в разі змін графіків оновлену інформацію публікуватимуть у своєму Telegram-каналі.

