Через дефіцит потужності в енергосистемі України енергетики змушені застосовувати погодинні графіки знеструмлень. Такий підхід дозволяє збалансувати навантаження на мережу та уникнути більш масштабних аварійних відключень, проте для споживачів це означає планові перерви в електропостачанні впродовж доби.

Графік відключень світла на 17 листопада оприлюднили у «Полтаваобленерго», повідомляє Преса України. Компанія надала розклад, за яким мешканці області можуть орієнтуватися, коли саме можливе знеструмлення в їхніх будинках та на підприємствах, щоб завчасно підготуватися та скоригувати свої плани.

У повідомленні зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі України в області з 01:00 до 23:59 запроваджено ГОП в обсязі від 1,5 до 3,5 черг. Це означає, що в різні години доби одночасно можуть діяти від півтори до трьох з половиною черг обмежень. Для споживачів це перетворюється на заплановані перерви в електропостачанні тривалістю орієнтовно до трьох годин.

Відключення електроенергії заплановані в такі проміжки часу:

з 00:00 по 08:00 – задіяні дві черги знеструмлень;

з 08:00 по 14:00 – працюють три черги;

з 14:00 по 20:00 – відключення проводитимуться за чотирма чергами;

з 20:00 по 23:59 – діятимуть три черги.

Графік відключення світла для споживачів на Полтавщині

До погодинних відключень залучено шість черг споживачів, для яких передбачені різні проміжки знеструмлень упродовж доби. Тривалість відключень для кожної черги становитиме від 2 до 4 годин, залежно від конкретного періоду. З 14:00 до 20:00 світло вимикатимуть на 4 години для 1-ї, 2-ї та 3-ї черг обох підчерг, а також для 4-ї черги 1-ї підчерги, проте конкретний час може відрізнятися для кожної групи. Водночас з 17:30 до 22:00 для 4-ї черги 2-ї підчерги, а також для 5-ї та 6-ї черг обох підчерг тривалість знеструмлення становитиме 3,5 години. Додатково енергетикам може знадобитися ще близько пів години на виконання технічних перемикань у мережі.

Яких обмежень очікувати бізнесу

Окремо зазначається, що паралельно з 00:00 до 23:59 15 листопада діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності для бізнесу в обсязі п’яти черг. Це означає, що підприємства також можуть стикатися з тимчасовими обмеженнями, але їхній характер і тривалість залежать від особливостей споживання та джерел електроенергії.

За інформацією енергетиків, для бізнесу, який значною мірою використовує імпортовану електроенергію, обмеження можуть бути менш відчутними. Йдеться про випадки, коли в кожну розрахункову годину не менше 60% усього обсягу спожитої електроенергії становить імпорт. Аналогічний підхід стосується і тих споживачів, які самостійно виробляють не менше 60% необхідної їм електроенергії. У такому разі більшу частину енергопостачання забезпечує власне виробництво, що дозволяє частково зменшити залежність від загальної енергосистеми та пов’язаних з нею обмежень.

Раніше ми також розповідали, як вимикатимуть світло в Києві 17 листопада.