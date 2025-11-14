Шоу «Хто зверху?» — це захоплююче змагання між чоловічою та жіночою командами, де учасники змагаються в інтелектуальних та фізичних конкурсах, розважаючи глядачів і створюючи атмосферу гумору та азарту. Про новий випуск шоу розповідає Преса України з посиланням на Новий канал.

Що чекає на глядачів у випуску 8

У восьмому випуску 14-го сезону шоу «Хто зверху?» глядачі побачать справжню битву між жіночою та чоловічою командами, наповнену гумором, несподіванками та спортивним азартом. У одному з раундів учасники спробують за 90 секунд скласти слово за допомогою рук та ніг, а далі зіштовхнуться з завданнями на кшталт: чому собака стала символом мудрості, а не сова; до чого тут НАТО й океан; хто зірвав покликання «я тебе більше не покличу» — і ще багато цікавих моментів.

У фіналі випуску очікується «неочікуваний фінал, який змінить усе», коли розв’язка вирішиться з подвоєнням балів у 8-му раунді, і перемога стане надзвичайно напруженою.

Хто ведучі

Шоу ведуть:

Леся Нікітюк — капітан жіночої команди.

Володимир Дантес — капітан чоловічої команди.

Ведучі створюють динаміку шоу і додають ще більше емоцій та азарту у битву між чоловіками та жінками.

Де і коли дивитись онлайн

Випуск 8 14-го сезону вже доступний для перегляду з 13 листопада 2025 року на офіційному сайті Нового каналу. Телепоказ відбувається щочетверга ввечері.

Чому варто подивитися

Захоплюючі конкурси — вони не тільки розважальні, але й дуже несподівані.

— вони не тільки розважальні, але й дуже несподівані. Зіркові учасники та високі ставки — азарт і дружня конкуренція між чоловіками та жінками.

— азарт і дружня конкуренція між чоловіками та жінками. Нові ігрові формати та цікаві історії від учасників .

. Ідеальне шоу для перегляду всією родиною — весело та дуже українське.

Не пропустіть цей випуск — він обіцяє бути одним з найяскравіших у сезоні!

