14 листопада мережа EVA традиційно пропонує спеціальний набір «товарів дня» – позицій із зниженими цінами, які діють лише одну добу. Згідно з інформацією на офіційному сайті, акція «Товари дня 14.11» розрахована саме на 14 листопада 2025 року, і стосується низки засобів для догляду за обличчям та волоссям, передає Преса України.

Такі пропозиції доповнюють загальну акційну програму EVA до Чорної п’ятниці, коли в мережі діють додаткові знижки та спецпропозиції. Покупці можуть скористатися знижками як в інтернет-магазині EVA.UA, так і в офлайн-точках мережі, залежно від умов конкретної акції. Важливо, що акційні товари дня обмежені в часі, тож вигідні пропозиції актуальні лише протягом доби.

«Товари дня» 14.11 в EVA

Medi-Peel – ензимна пудра для вмивання Medi-Peel Micro Tea Powder

Daeng Gi Meo Ri – шампунь для волосся Daeng Gi Meo Ri Honey Therapy Plus (500 мл / 250 мл)

Daeng Gi Meo Ri – кондиціонер для волосся Daeng Gi Meo Ri Honey Therapy Plus (500 мл / 250 мл)

Janeke – щітка для волосся Janeke Superbrush 1830 The Original (блакитна)

Screenshot Screenshot

Інші акції EVA, що доповнюють «товари дня»

Окрім щоденних «товарів дня», 14 листопада в EVA діє низка паралельних пропозицій. Серед них – промоція «50 б’юті-хітів зі знижкою 50%», що триває з 13 до 14 листопада і дозволяє купити популярні косметичні продукти зі знижкою до половини вартості. Також саме на 14 листопада припадає старт кількох «WOW»-акцій вихідного формату, зокрема пропозиції на засоби для критичних днів та домашній текстиль, що діють у мережі магазинів EVA. Паралельно з цим триває акція на БАДи з економією до 60%, яка теж стартує 14 листопада. Усе це розширює можливості покупців зекономити одразу в кількох категоріях.

Як обрати товари дня: поради покупцям

Щоб максимально використати акції 14 листопада, варто заздалегідь сформувати список найнеобхідніших категорій. Для цього покупцям рекомендують перевірити свій актуальний догляд – що закінчується, чого бракує восени, які засоби хотілося б спробувати вперше. Далі варто порівняти акції: «товари дня», «50 б’юті-хітів», БАДи та інші промо-пропозиції, які діють в EVA саме цього дня. Так можна уникнути імпульсивних покупок і сфокусуватися на тому, що дійсно потрібно.

Ось як зручно структурувати вибір акційних позицій:

засоби для щоденного очищення й зволоження обличчя;

антивікові продукти з ліфтинг-ефектом;

шампуні, маски та незмивні засоби для укріплення волосся;

базова декоративна косметика та аксесуари, якщо вони беруть участь у паралельних акціях;

БАДи та інші корисні дрібниці, які вигідно купити зі значною знижкою.

Такий підхід дозволяє не розпорошуватися на випадкові пропозиції, а використати «товари дня» для системного оновлення домашнього б’юті-арсеналу.

Як скористатися пропозиціями вигідно

Для зручності покупців EVA пропонує онлайн-каталог акцій, де в одному розділі зібрані «товари дня 14.11», Чорна п’ятниця, «WOW»-вихідні та інші промо-програми. Щоб зекономити час, варто спочатку переглянути розділ акцій на сайті чи в мобільному застосунку, відфільтрувати потрібні категорії й одразу додати товари до кошика.

Для тих, хто віддає перевагу офлайн-шопінгу, актуальні пропозиції зазвичай продубльовані в торгових залах мережі EVA. Незалежно від формату покупок, експерти радять завжди звертати увагу на період дії акції, умови доставки та можливі обмеження за кількістю товарів, щоб повністю скористатися вигодою «товарів дня» 14 листопада.

Раніше ми розповідали про великий листопадовий сейл в Епіцентрі з 3 по 27 листопада.