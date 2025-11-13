У 2026 році уряд пропонує збільшити мінімальну пенсію та провести чергову індексацію виплат. Водночас навіть після такого підвищення середній розмір пенсії в Україні й надалі залишатиметься одним із найменших у Європі.

На скільки саме можуть зрости пенсії та чи компенсує це інфляційні втрати – розповідає Преса України з посиланням на 24 канал.

Яка середня пенсія в Україні

Станом на жовтень 2025 року в Україні налічується близько 10,2 млн пенсіонерів, із них 2,8 млн продовжують працювати. За даними Пенсійного фонду, середня пенсія становить майже 6,5 тис. гривень, а середній розмір виплат для працюючих пенсіонерів трохи перевищує 7 тис. гривень.

На перший погляд ці суми виглядають прийнятними, особливо якщо порівнювати їх із офіційним прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, – 2 361 гривня. Однак середня пенсія все одно не дотягує до фактичного прожиткового мінімуму, який у червні складав 7 091 гривню.

Це означає, що понад половина пенсіонерів, які отримують менше 5 тис. гривень, живуть істотно нижче реального прожиткового мінімуму. Лише близько 15% українських пенсіонерів мають пенсію понад 10 тис. гривень, тоді як від 5 до 10 тис. гривень отримують майже 30% людей.

Найвищі середні пенсійні виплати зафіксовані у Києві – 8 848 гривень, що приблизно на 37% вище за середній показник по країні. Найменші пенсії отримують на заході України: у Тернопільській області – 4 997 гривень, у Чернівецькій – 5 173 гривні, у Закарпатській – 5 233 гривні.

Які пенсії в Україні у порівнянні з Європою

Якщо перевести середню українську пенсію в євро, то вона становить орієнтовно 133 євро. Це один із найнижчих показників у Європі, свідчать аналітичні дані сервісу «Опендатабот».

Для порівняння, у Албанії пенсіонери отримують приблизно 160 євро, у Болгарії та Румунії розміри пенсій коливаються в межах 450–550 євро, а у Польщі та Чехії середня пенсія досягає 800–900 євро.

Економісти пояснюють, що одна з головних причин такого відставання – недостатні надходження до Пенсійного фонду на тлі високого рівня тіньової економіки, який оцінюють приблизно у 40%. Щороку держава недоотримує близько 1 трлн гривень податків, з яких понад 350 млрд – це несплачені внески на фонд оплати праці, наголошує Олег Пендзин, керівник Економічного дискусійного клубу.

За його словами, нерідко трапляється ситуація, коли офіційно працівнику нараховують мінімальну зарплату – близько 8 тис. гривень, тоді як фактично він отримує 30–40 тис. гривень «у конверті». У такому випадку страховий стаж зараховується, але розмір майбутньої пенсії формується лише з офіційної мінімальної зарплати, а отже, залишається на найнижчому рівні.

Ще один фактор – порядок сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), звертає увагу голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. В Україні ЄСВ сплачують із доходів до 100 тис. гривень на місяць. Це означає, що навіть люди з мільйонними заробітками платять внески лише з частини доходу, до встановленого ліміту. У результаті система виглядає нерівною й несправедливою.

Як зміниться мінімальна пенсія в 2026 році

У проєкті держбюджету на 2026 рік закладено видатки на пенсійні виплати в обсязі 1 027 млрд гривень. Це на 123 млрд більше, ніж передбачалося у бюджеті на 2025 рік. Частка пенсій у загальних видатках становитиме близько 19%, що робить цю статтю однією з найбільших соціальних витрат.

Мінімальна пенсія в наступному році має зрости на 234 гривні – з 2 361 до 2 595 гривень, тобто приблизно на 9%. Для порівняння: у 2022 році пенсії підвищували на 14%, у 2023-му – майже на 20%, у 2024-му – лише на 8%, а в 2025 році – на 11,5%.

Якщо Верховна Рада затвердить бюджет у запропонованій редакції, новий розмір мінімальної пенсії почне діяти вже з 1 січня 2026 року або з іншої дати, прямо визначеної в законі.

Яким чином будуть індексовані пенсії

Уряд планує провести чергову індексацію пенсій з 1 березня 2026 року. Конкретний відсоток підвищення щороку визначає Кабмін, орієнтуючись на законодавчо встановлену формулу. Для прикладу, у 2025 році розмір індексації склав 11,5%.

Як пояснює Олег Пендзин, індексація пенсій здійснюється згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за рахунок коштів Пенсійного фонду. Із держбюджету покриваються лише виплати окремим категоріям – військовим, суддям, прокурорам, держслужбовцям та іншим, хто отримує пенсійне забезпечення безпосередньо з бюджету.

Пенсії за віком формуються та виплачуються за рахунок єдиного соціального внеску, який щомісяця сплачують працюючі громадяни. Саме ці надходження є основним джерелом пенсійних виплат.

За законом, механізм індексації базується на формулі: 50% темпів зростання середньої зарплати плюс 50% рівня інфляції. Щоб точно визначити, яким буде підвищення у 2026 році, необхідно дочекатися офіційних статистичних даних за 2025 рік щодо інфляції та середньої заробітної плати. Зазвичай ці показники оприлюднюють наприкінці січня, після чого Пенсійний фонд проводить відповідні розрахунки, а з 1 березня застосовується новий розмір виплат.

Економіст нагадує, що фактичний розмір індексації залежить не лише від формули, а й від фінансових можливостей Пенсійного фонду. Якщо ресурсів бракує, уряд може обмежувати індексацію окремими постановами, як це вже було у 2023 році в умовах воєнного стану.

Індексація має враховувати і динаміку зарплат, і рівень інфляції. Станом на жовтень інфляція наближається до 12% (за даними НБУ), а заробітні плати демонструють зростання понад 20%. У таких умовах потреба в додаткових видатках на пенсійні виплати лише збільшується.

При цьому уряд у 2026 році планує підвищити прожитковий мінімум на 9,9%, орієнтуючись на інфляційні показники. Однак протягом 2025 року цей показник не переглядався, тож навіть таке зростання не компенсує повністю втрату купівельної спроможності, звертає увагу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він наводить простий приклад: зараз на 2 361 гривню можна придбати близько 40 кг гречки за ціни приблизно 59 гривень за кілограм. Після підвищення мінімальної пенсії до 2 595 гривень, але з урахуванням можливого зростання вартості крупи на 14%, пенсіонер зможе купити вже орієнтовно 38 кг гречки. Це наочно демонструє, що номінальне збільшення виплат не завжди перекриває реальне подорожчання товарів першої необхідності.

Також ми повідомляли, що деякі українські пенсіонери можуть втратити виплати у 2026 році.