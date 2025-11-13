П’ятий епізод романтичного реаліті «Холостяк-14» вийде в ефір 14 листопада на телеканалі СТБ і покаже нові побачення, відверті зізнання та неочікувані рішення Тараса Цимбалюка. Глядачі побачать продовження історій стосунків, які тільки набирають обертів, а також реакції учасниць на вибір головного героя. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Хрещатик».

Проєкт і надалі тримає увагу аудиторії цієї осені, залишаючись одним із найбільш обговорюваних телешоу. Кожен новий випуск дозволяє по-іншому подивитися на взаємодію Тараса з дівчатами: розкриваються характер, слабкі місця та справжні мотиви учасниць. У п’ятому епізоді глядачі побачать напружені емоції, спалахи ревнощів, нові відверті розмови та повороти, які можуть змінити розстановку сил у проєкті.

Як пройшов четвертий випуск

У четвертому випуску «Холостяка-14», що вийшов 7 листопада, було чимало драматичних моментів. Під час побачення на виліт Тарас запросив одразу двох учасниць – Юлію Артюх та Ірину Кулешину. Спілкування з Юлією показало, що між ними бракує взаєморозуміння та емоційного зближення, тож Холостяк вирішив припинити ці стосунки. Так відбулося перше прощання цього епізоду.

На церемонії троянд Тарас ухвалив ще одне складне для себе рішення – не дав троянду Надії Авраменко, пояснивши, що бачить їхній зв’язок радше як дружній, а не романтичний. Після цього Надія покинула проєкт. Епізод став одним із найбільш напружених у сезоні: емоції між учасницями загострилися, а сам головний герой дедалі краще розуміє, з ким готовий будувати стосунки далі.

Коли і де дивитися онлайн

П’ятий випуск шоу «Холостяк-14» вийде у п’ятницю, 14 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ. Після телепрем’єри нову серію можна буде переглянути онлайн — на офіційному сайті телеканалу або на YouTube-каналі проєкту «Холостяк», де також доступні всі попередні випуски сезону.

Глядачі можуть обрати зручний час для перегляду, повертатися до найемоційніших моментів, передивлятися побачення та стежити за тим, як розвиваються стосунки Тараса з кожною із дівчат. Формат онлайн-перегляду дозволяє не прив’язуватися лише до ефірного часу й дивитися шоу тоді, коли зручно.

Що готує п’ятий епізод

Новий випуск обіцяє стати одним із найемоційніших у цьому сезоні. Тарас отримає можливість побачити справжні почуття учасниць під час нових побачень, спільних активностей та випробувань. Дівчата намагатимуться довести свою щирість, відкритість і готовність до серйозних стосунків уже поза межами телепроєкту.

Глядачам покажуть кілька рішень Холостяка, які стануть несподіванкою не лише для учасниць, а й для самої аудиторії. У п’ятому випуску можуть вперше проявитися більш глибокі симпатії, а також ситуації, що кардинально вплинуть на атмосферу в колективі. Саме цей епізод стане важливим рубежем сезону й допоможе зрозуміти, хто з дівчат реально продовжить боротьбу за серце Тараса Цимбалюка.

