У столиці сьогодні, 13 листопада, знову будуть діяти графіки відключень електроенергії. У деяких споживачів світло може зникати сумарно до 11 годин протягом доби.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на компанію ДТЕК.

За інформацією ДТЕК, на завтра заплановані такі відключення світла за чергами:

1.1 черга – електроенергію вимикатимуть з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

1.2 черга – світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

2.1 черга – електроенергію вимкнуть з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

2.2 черга – відключення триватимуть з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

3.1 черга – без світла споживачі будуть з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;

3.2 черга – електроенергію відключать з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;

4.1 черга – не буде світла з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;

4.2 черга – відключення заплановані з 13:30 до 17:30;

5.1 черга – електроенергію вимикатимуть з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

5.2 черга – світло зникатиме з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

6.1 черга – заплановані відключення з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

6.2 черга – без електроенергії споживачі залишаться з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що з початку осені Росія істотно посилила масовані атаки по енергетичній інфраструктурі України. Через серйозні пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих обстрілів по всій країні запроваджені погодинні графіки обмеження електропостачання.

Як заявили в “Укренерго”, сьогодні, 13 листопада, графіки відключень електроенергії діятимуть у всіх областях України без винятку. Це означає, що регіони й надалі житимуть в умовах контрольованих обмежень споживання.

Ситуація з електропостачанням суттєво ускладнилася після чергового масштабного удару росіян по об’єктах енергетики в ніч на 8 листопада. Окупаційні війська застосували дрони-камікадзе та ракети типу “Кинджал” і “Калібр”, націлені на ключові енергетичні вузли.

У компанії “Центренерго” зазначили, що цей обстріл став найбільш масованим за весь період повномасштабної війни. У результаті атаки Зміївська та Трипільська ТЕС повністю зупинили виробництво електроенергії, що додатково ускладнило баланс в енергосистемі.

За даними енергетиків, через російські удари по енергетичній інфраструктурі в більшості областей країни діятимуть такі обмеження:

з 00:00 до 23:59 – погодинні графіки відключень для побутових споживачів із задіянням від 2 до 4 черг;

з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

